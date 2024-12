Gloss, lip tint e mais: 5 produtos de maquiagem que podem substituir o blush

Adicionar cor às bochechas é uma parte indispensável da maquiagem. Não estamos falando necessariamente de uma super produção, porém, todo mundo adora dar aquele aspecto de “saúde” para a pele. E caso você esteja cansada de usar o blush, ou simplesmente queira renovar o seu processo de make.

Antes, lembre-se de que esses produtos podem não ter a mesma durabilidade ou intensidade de um blush tradicional. Além disso, é importante considerar a compatibilidade com o seu tipo e tom de pele antes de embarcar em qualquer alternativa. Dito isso, aqui vão algumas opções de produtos para substituir o blush:

1.Iluminador

Utilizado para realçar partes do rosto na maquiagem, seja em tons de rosa ou dourado, o iluminador cria um efeito de brilho sutil que também pode ser aplicado nas bochechas.

2.Sombra

A sombra é uma opção muito pigmentada, que, quando adicionada na região das bochechas, principalmente nas cores rosa ou coral, adicionam vida à região.

3.Gloss

Essa é uma opção que cor e brilho às bochechas. Porém, dar uma diferença de textura, se atente na hora de aplicar para não deixar a região com um aspecto gosmento.

4.Lip Tint

Esse é para quem gosta muito de vermelho e do aspecto de saúde. A textura líquida do lip tint garante uma ótima fixação e muito cor!

5. Protetor solar com cor em base

Para ocasiões mais casuais, protetor solar com cor, principalmente que combinem com o seu tom de pele, podem ser uma opção para criar um efeito natural e suave nas bochechas.

