Os melhores itens de maquiagem para cada tipo de contraste

Com certeza você se deparou com vídeos nas redes sociais sobre coloração pessoal e tipos de contraste. Essas técnicas são formas de aprender como elevar sua beleza e usar produtos que destacam seus pontos fortes.

Confira algumas dicas para acertar sua maquiagem de acordo com seu contraste:

1.Contraste baixo

Uma dica universal para acertar a make de acordo com o contraste é seguir os padrões da sua beleza. Para o contraste baixo, é ótimo apostar em makes leves e que sigam os tons da sua pele.

Gloss Kiko Milano 02 KIKO MILANO, 3D Hydra Lipgloss, Gloss Hidratante Para Os Lábios,... Compre agora: Amazon - R$ 159,90

KIKO MILANO, 3D Hydra Lipgloss, Gloss Hidratante Para Os Lábios, Com Efeito 3D, Fórmula Com Extrato de Bidens

Blush Rose Pink Océane Blush Cintilante - Glossy Blush Rose Pink Océane Edition 8g Compre agora: Amazon - R$ 59,90

Blush Cintilante – Glossy Blush Rose Pink Océane Edition 8g

Continua após a publicidade

MAC Máscara de Cílios Chestnut Uma máscara de cílios continuamente construível, leve e que não... Compre agora: Amazon - R$ 249,00

Uma máscara de cílios continuamente construível, leve e que não empelota. Possibilita criar infinitas camadas de volume e alongamento.

2.Contraste Médio

O marrom é o melhor amigo do contraste médio! Aposte em makes equilibradas, que seguem o estilo do seu contraste. Não deixe muito leve, nem pese muito na maquiagem! Equilíbrio é a chave.

Delineador Líquido Delineador Líquido Marrom Compre agora: Amazon - R$ 43,21

Contém 1g Delineador Líquido Ultra Matte (Liquid Liner) – Marrom 1 7Ml

Continua após a publicidade

Payot Batom Hidratante Payot Nude Payot Batom Hidratante Payot Nude Compre agora: Amazon - R$ 45,83

O batom hidratante da Payot fornece hidratação intensa, alta pigmentação, acabamento acetinado e textura cremosa.

Paleta de Sombras Océane Océane Oceane Paleta De Sombras Tons Terrosos Compre agora: Amazon - R$ 70,09

Contraste Alto

Essa é a beleza que sustenta um bocão e olhão! O contraste alto possibilita que você use cores contrastantes e pesadas. Adicione cor nos olhos, boca e têmporas para elevar seu visual. Não tenha medo de ousar!

Batom Retro Matte Batom Retro Matte Compre agora: Amazon - R$ 129,90

Continua após a publicidade

Fórmula de batom de longa duração que proporciona cor intensamente pigmentada e acabamento ultra matte aveludado.

Paleta de Sombras Paleta de Sombras To Go My Glam Nádia Tambasco -... Compre agora: Amazon - R$ 65,00

Caneta Delineador Payot Caneta Delineador Payot Compre agora: Amazon - R$ 36,90

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Publicidade