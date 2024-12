O que é “Project Pan”, trend de beleza que está bombando no TikTok

Ao abrir o TikTok e jogar “project pan“, virá uma enxurrada de vídeos de várias pessoas com o mesmo objetivo: utilizar os produtos de beleza até o fim antes de comprar outros. Com a onda de compras e o consumo exacerbado, é quase impossível usar os cosméticos até o final, pois antes mesmo da metade você já comprou outro que está mais em alta ou que faz algo novo em relação ao anterior.

O nome Pan é uma referência a base metálica das paletas de sombra. Sabe quando você usa tanto que abre até um buraco? Porém, o que começou apenas nos produtos em pó, acabou se expandindo para todos os outros itens de beleza e cuidado. Para entrar na trend, basta escolher aqueles produtos que você quer usar até o final e registrar com vídeos ou fotos o processo de uso.

Além de um grande incentivo à sustentabilidade, pois quanto menos compras, menos resíduo produzido e descartado, a trend também oferece a possibilidade de ter uma rotina de beleza e cuidado mais rentável. Muitos dos produtos para pele são bem caros, e as grandes influenciadoras fazem parecer que você precisa comprar novos itens sempre para estar dentro das novas tendências.

Esse movimento pode ser uma jornada de autocuidado com você e com as suas finanças. Utilizando um produto até o final, você vai entender como ele funciona para sua pele, e se vale a pena manter ou trocar. Assim, na hora de comprar, poderá investir em itens de maior preço, mas que também tenham maior qualidade para durarem até o finzinho.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.