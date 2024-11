Esta é a nova tendência de iluminador

Se depender do SPFW, a nova tendência de beleza é o iluminador colorido. O maior evento de moda da América Latina aconteceu entre os dias 16 e 21 de outubro e trouxe o que há de mais quente na moda brasileira. Entre os itens em alta, destaque para o iluminador com pigmento, seja rosa, prata ou furta-cor. Veja a seguir exemplos e entre na trend!

Iluminador rosa

A passarela da Salinas, marca de beachwear, contou com a ajuda do iluminador rosa para criar o visual de praia nas modelos. É possível reproduzi a trend tanto com um produto colorido quanto usando uma mistura de blush com iluminador prata. O segredo é aplicar no nariz e nas têmporas.

Iluminador prata

Outra beleza que chamou atenção foi a da Handred. O iluminador prata com um pigmento potente foi usado nas pálpebras, próximo às sobrancelhas e no canto interno do olho. Além de ser fácil imitar em casa, a beauty pode ser copiada para eventos e festas especiais.

Iluminador furta-cor

O furta-cor é mais um iluminador que brilhou no SPFW. Ele chama atenção por mudar de coloração de acordo com a luz, criando um visual original e diferente. No desfile da Ponto Firme, essa opção apareceu em um visual composto principalmente pelo rosa.

Iluminador colorido é tendência

Os iluminadores dourados, com pigmentos roxos e de outras cores também deram as caras nos desfiles do SPFW. Quando a intenção era criar uma maquiagem natural, eles surgiam menos coloridos. Por outro lado, marcas que ousaram mais nos desfiles acabavam incluindo opções mais coloridas para iluminar a pele dos modelos.

