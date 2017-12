10 perfumes brasileiros para se orgulhar e presentear

Somos o país do futebol. Do samba, da boa feijoada – e da excelência em perfumaria também. Pode morrer de orgulho. Só em 2016 esse mercado movimentou 5,7 bilhões de reais por aqui, segundo dados do instituto de pesquisa Euromonitor. E, apesar de admirarmos as prateleiras internacionais (justiça seja feita), mais de 90% dos perfumes vendidos no Brasil são produzidos em território nacional.

O melhor de tudo? Não deixamos a desejar em nenhum quesito. “Desde 1990, com a abertura de mercado, nos aperfeiçoamos cada vez mais. Hoje somos verdadeiros gigantes, com qualidade e soberania inquestionáveis. As matérias-primas são as mesmas das principais casas de fragrâncias do mundo”, afirma a especialista em perfumes Renata Ashcar, autora entre outros livros do Guia de Perfumes 2017 (Editora HM).

Apesar do nosso tamanho, somos relativamente novatos na categoria, que é mais tradicional em países europeus, como França e Itália. “Talvez só por isso ainda não tenhamos alcançado a liderança de mercado”, suspeita Renata. O cheiro está em nossa cultura, nas ruas das nossas cidades. “Pétalas de flores e lavanda são usadas para lavar as escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador. Nossas casas, carros e lojas são aromatizados. Quer prova maior de que somos loucos por perfume?”, comenta a especialista Alessandra Tucci, fundadora da escola Perfumaria Paralela, em São Paulo. Para celebrar esse traço tão próprio, revelamos as criações mais clássicas das marcas que possuem nosso DNA.

Florais intensos

1. Eliana Cristal, Jequiti, R$ 99 (100 ml)

O terceiro produto da linha de perfumes da apresentadora (lançado em 2015) é também o mais vendido da marca atualmente. Inspirado nas joias, foi desenvolvido pela casa de fragrâncias franco-suíça Givaudan, renomada mundialmente. A categoria, floral, lidera o ranking da família olfativa queridinha das brasileiras, de acordo com dados recentes da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).

FICHA TÉCNICA

Categoria: Deo-colônia

Notas principais: Mandarina, magnólia, jasmim e frésia

Para usar em… um primeiro encontro

Combina com… vestido longo e fluido

2. Lily, O Boticário, R$ 199 (75 ml)

O processo artesanal de obtenção de aroma das flores chamado enfleurage, utilizado no início da perfumaria mundial (no século 18), garante a essa fragrância a fidelidade do cheiro do lírio em seu desabrochar. Ele é transformado em óleo essencial e usado como matéria-prima principal do campeão de vendas da marca.

FICHA TÉCNICA

Categoria: Eau de parfum

Notas principais: Lírio, jasmim e gardênia

Para usar em… festas de fim de ano

Combina com… tubinho preto mídi

Amadeirados e exóticos

3. Elogios, Avon, R$ 73 (50 ml)

O primeiro eau de parfum da linha Mulher & Poesia é inspirado na força da amizade feminina. Totalmente brasileiro, faz parte de uma produção feita exclusivamente para o nosso mercado, incluindo ingredientes típicos daqui, como ipê-rosa e jabuticaba. É a essência de madeira de cerejeira, ao fundo da composição, que garante a durabilidade na pele, ponto alto deste perfume.

FICHA TÉCNICA

Categoria: Eau de parfum

Notas principais: Ipê-rosa, sândalo, jabuticaba e madeira de cerejeira

Para usar em… um almoço com amigas

Combina com… calça jeans de cintura alta e blusa cropped

4. Uma Ovelha pra Lá de Negra, Quem Disse, Berenice?, R$ 89,90 (75 ml)

A mistura de flores com madeira e pimenta representa o espírito da mulher livre de regras ou ideias preconcebidas. O sucesso de vendas resultou na extensão da linha Ovelha pra Lá de Negra, que passará a contar, a partir deste mês, com sabonete, creme de mãos e desodorante corporal. O complemento, característico de sucessos da perfumaria, tem uma razão que vai além de garantir a igualdade do aroma em todo o corpo. Quanto mais hidratada a pele, melhor a fixação da fragrância.

FICHA TÉCNICA

Categoria: Deo-colônia

Notas principais: Nelori, sândalo e toque de pimenta

Para usar em… um show de rock

Combina com… saia de cintura alta e jaqueta de couro

5. Primeiro Humor, Natura Humor, R$ 99,90 (75 ml)

A cada minuto, quatro frascos de Meu Primeiro Humor são vendidos, em média, no Brasil. A maior marca da perfumaria da Natura é, ainda, a segunda mais representativa no mercado nacional, de acordo com dados do instituto de pesquisa Kantar. Inspirada no jeito descontraído do povo brasileiro, a embalagem colorida e divertida envolve o aroma frutal com forte presença de pera.

FICHA TÉCNICA

Categoria: Deo-colônia

Notas principais: pera, lírio-do-vale, flor de macadâmia e cassis

Para usar em… uma tarde ensolarada

Combina com… calça jeans rasgada e blusa colorida

6. Baunilha, Phebo, R$ 178

Pode abandonar qualquer impressão anterior sobre o aroma (algumas vezes extremamente doce) da baunilha. O desafio da Phebo na criação do que hoje representa seu perfume mais vendido foi justamente desenvolver uma fragrância diferente das que existem por aí, com um ingrediente-base superexplorado mundo afora. O resultado, ora adocicado, ora floral, vem da mistura da frésia, tipo incomum de orquídea, com a fava de Madagascar, que garante a nobreza da composição.

FICHA TÉCNICA

Categoria: Parfum

Notas principais: Frutas vermelhas, frésia e baunilha

Para usar em… uma viagem especial

Combina com… vestido longo de estampa florida

7. Elegance, Ana Hickmann, R$ 99,90 (80 ml)

O nome da modelo e apresentadora está por trás de mais de 3 550 itens, nas categorias moda, acessórios e produtos de beleza. Só no universo da perfumaria, a marca Ana Hickmann Parfums (lançada em 2010) coleciona 13 opções, sendo duas delas da família Elegance – a número um em vendas. A original, lançada em 2015, tem aroma floral moderno, graças à inclusão de ingredientes cítricos e frescos, como lima-da-pérsia e tangerina.

FICHA TÉCNICA

Categoria: Deo-colônia

Notas principais: Lima-da-pérsia, rosa, jasmim, violeta e flor de laranjeira

Para usar em… uma sessão de cinema

Combina com… saia mídi plissada e camiseta

8. Essencial, Natura, R$ 189,90 (100 ml)

Presente na lista dos dez perfumes mais vendidos da marca, representa o ícone da categoria premium. A linha, de mesmo nome, lançada em 1995, contém três versões femininas e três masculinas. Todas se propõem a contar a história de mulheres independentes, que não se apegam às ultrapassadas cobranças

sociais. As intensas e elegantes notas florais de jasmim exalam sensualidade, enquanto o óleo essencial de pitanga, fruta de origem brasileira, entrega frescor. Madeiras como sândalo aumentam o poder de fixação e a intensidade da fragrância.

FICHA TÉCNICA

Categoria: Deo parfum

Notas principais: Jasmim, violeta e musk

Para usar em… uma reunião importante de trabalho

Combina com… calça de alfaiataria e camisa moderninha

9. Capim-Limão, L’Occitane au Brésil, R$ 98 (100 ml)

Lançada em 2014, esta água-de-colônia que costuma agradar tanto a homens como a mulheres se faz presente, desde então, na lista dos mais vendidos da marca, braço nacional da tradicional francesa L’Occitane en Provence. A fragrância fresca (feita com extrato do capim-limão proveniente da Mata Atlântica) com toques cítricos refrescantes tem ainda outra referência digna de orgulho nacional. O frasco, inspirado em uma garrafa pet, foi criado pelo premiado designer brasileiro Marcelo Rosenbaum.

FICHA TÉCNICA

Categoria: Deo-colônia

Notas principais: Capim-limão, hortelã e citronela

Para usar em… um evento ao ar livre

Combina com… short de sarja e blusa estampada

10. Carioca, Granado, R$ 77,50 (100 ml)

O fato de ser a primeira eau de toilette da Granado (e celebrar sua volta ao universo da perfumaria) já seria notável por si só. Mas a fragrância Carioca, lançada em 2015, ainda veio para homenagear o aniversário da marca e dos 450 anos do Rio de Janeiro. Desde então, é a mais vendida do portfólio. De aroma fresco e versátil, é inspirada na brisa do mar e em seu encontro com a exuberante natureza da Cidade Maravilhosa. Assim como Baunilha, da marca-irmã Phebo, ela também passa pelo processo de maceração, que garante a intensidade e mantém a qualidade olfativa das notas.

FICHA TÉCNICA

Categoria: Eau de toilette

Notas principais: bergamota e jasmim

Para usar em… uma festa sunset

Combina com… saia florida e blusinha minimalista de seda

