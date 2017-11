O perfume ideal para cada signo

ÁRIES

A MULHER DE ÁRIES: É ambiciosa, dominante, idealista, lutadora e tem muito claro o que quer e onde quer chegar, como o bom signo de fogo. No amor é ativa e gosta de ser tratada com consideração. Tem caráter forte e com as palavras, às vezes, pode ser excessivamente franca.

O PERFUME QUE É A SUA CARA: Fragrancias vibrantes e encorajadoras com notas frescas e marcantes.

Lady Million, Pacco Rabanne

TOURO

A MULHER DE TOURO: É resoluta, afetuosa, sensual e solidária, como um típico signo de terra, tem uma natureza prática. Seu planeta regente é Vênus, a deusa do amor, da beleza e da harmonia e que representa o amor pelas coisas refinadas da vida e pelo prazer. No amor, gosta de receber flores, costuma ser suave, atenciosa e carinhosa. É doce e costuma ostentar tudo o que convencionalmente chamamos de feminino.

O PERFUME QUE É A SUA CARA: Fragrâncias com bouquet floral brilhante e solar que regem os movimentos da taurina.

Dolce, Doce & Gabanna

GÊMEOS

A MULHER DE GÊMEOS: É curiosa, jovial, espirituosa e adaptável, como seu signo do elemento ar. Tem uma mente alerta, uma máquina que opera em movimento constante. No amor é divertida e única. Suas palavras encantam e desarmam qualquer homem.

O PERFUME QUE É A SUA CARA: Fragrâncias multifacetadas e com charme natural que inspiram a curiosidade e a diversão da geminiana.

Chance Eau Tendre, Chanel

CÂNCER

A MULHER DE CÂNCER: É sensível, intuitiva, receptiva, tenaz e incrivelmente criativa, como seu signo de água. Seu planeta regente é a Lua, o que faz com que tenha um cordão umbilical ligado ao que já aconteceu, mantendo-se sempre fiel a gostos, costumes e pessoas. No amor é romântica, tímida, carinhosa e protetora. Conquista com facilidade. Tem personalidade fácil, procura nutrir e acolher todos que vivem ao seu redor.

O PERFUME QUE É A SUA CARA: Fragrâncias com assinaturas fortes que marquem a tradição com toques criativos da canceriana.

My Burberry Eau de Parfum, Burberry

LEÃO

A MULHER DE LEÃO: É intuitiva, impulsiva, confiante, apaixonada, generosa, teatral e cheia de energia, regida pelo signo de fogo. No amor é romântica e divertida. Encantadora, gosta de ser cortejada e mimada. Tem personalidade forte, dona de si mesma, carismática, ostenta elegância e confia em seu próprio tato.

O PERFUME QUE É A SUA CARA: Fragrâncias sofisticadas e marcantes que deixam uma forte impressão por onde passam.

La Vie Est Belle Feminino Eau de Toilette, Lancôme

VIRGEM

A MULHER DE VIRGEM: É racional, discreta e analítica. Seu planeta regente é Mercúrio, por isso tende a ser mais cerebral do que qualquer outro signo. Como bom signo de terra, nunca age por impulso. Analisa e discrimina tudo antes de tomar decisões. No amor é educada, discreta, doce e tímida. Valoriza homens inteligentes com quem possa discutir e conversar.

O PERFUME QUE É A SUA CARA: Fragrâncias descomplicadas que reflitam seu estilo e revistam sua personalidade.

Boss Ma vie Pour Femme, Hugo Boss

LIBRA

A MULHER DE LIBRA: É intelectual, criativa, divertida, sofisticada e fácil de fazer amigos. Seu planeta regente é Vênus, o que lhe rende o título de a mulher com mais bom gosto do zodíaco. Tem um olho clínico para detectar a beleza, harmonia e equilíbrio. No amor é doce, charmosa e calma, jamais provoca discussões. Impossível resistir à mulher de Libra.

O PERFUME QUE É A SUA CARA: Fragrâncias emultifacetadas que refletem seu estado de espirito e sua sagacidade.

Manifesto L’Elixir Eau De Parfum Intense Spray, Yves Saint Lauren

ESCORPIÃO

A MULHER DE ESCORPIÃO: É muito intuitiva. Tem temperamento forte, não se importa com a opinião alheia e ignora críticas e normas predefinidas. Faz de sua vida o que bem entende. No amor hipnotiza com seu olhar confiante. Carinhosa, intensa, tem um jeito sedutor que a torna irresistível.

O PERFUME QUE É A SUA CARA: Fragrâncias vibrantes e transgressoras que acompanham e reforçam a intensidade e sedução da escorpiana.

Olympea, Paco Rabanne

SAGITÁRIO

A MULHER DE SAGITÁRIO: É independente, autoconfiante, divertida e ousada, como seu signo de fogo. Seu planeta regente é Júpiter, o que traz um excelente humor e positivismo. Mulher vibrante e expansiva. No amor é juvenil e criativa. Conquista com seu jeito desencanado e livre de ser.

O PERFUME QUE É A SUA CARA: Fragrâncias quentes e libertadoras que instigam e selam a confiança da sargitariana.

Si, Giorgio Armani

CAPRICÓRNIO

A MULHER DE CAPRICÓRNIO: É autodisciplinada, paciente e ambiciosa, mas sempre com muito bom senso. Sob o signo de terra, tem facilidade em analisar o passado e projetar para o futuro. No amor é sedutora e discreta. Séria, sabe usar palavras certas na hora certa. É determinada, cautelosa e tem um senso de humor brilhante.

O PERFUME QUE É A SUA CARA: Fragrâncias envolventes, que transmitam a determinação de forma feminina e inovadora.

Modern Muse, Estee Lauder

AQUÁRIO

A MULHER DE AQUÁRIO: É imprevisível, independente e criativa. Seu planeta regente é Urano, conferindo a você um traço extremamente individualista e excêntrico. Está sob o signo de ar. Sua personalidade costuma ofuscar: não passa despercebida a ninguém. No amor é divertida, inovadora e dá o máximo de liberdade para o amado. Costuma ser desligada e tem muita facilidade de fazer amigos.

O PERFUME QUE É A SUA CARA: Fragrâncias carismáticas com notas inusitadas e inesquecíveis.

Perfume Balenciaga Florabotanica Feminino

PEIXES

A MULHER DE PEIXES: É movida por paixões, que é a maior motivação de sua vida. Seu planeta regente é Netuno, conferindo a você uma enorme profundidade, criatividade e compaixão. No amor é romântica, sedutora e doce. Nunca magoará seu amado. Costuma preparar presentinhos inesperados. É suave, amável e talentosa, dona de uma delicadeza incomparável.

O PERFUME QUE É A SUA CARA: Fragrâncias esplendorosas que transmitam sensibilidade e emoções nos detalhes.

Perfume Kenzo Flower In The Air Feminino