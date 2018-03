Alerta de tendência: cabelo cor de amora

Uma das modas mais recorrentes em cabelo hoje em dia é a pintura dos fios em tons e cores diferentes, como aquelas vibrantes ou pastel. Muito conhecida pelas tonalidades singulares que cria em seu salão, Megan Schipani revelou uma nova tendência para as pessoas que amam mudar: o tom blackberry, ou, se preferir, tom de amora.

A grande maioria das criações de Megan tem nomes de comidas, como as cores Manteiga de amendoim e geleia e Bolo de limão. No entanto, a nova criação da hair stylist não conta com as mesmas cores vivas e chamativas das outras já citadas, o tom Blackberry é bem chegada no preto, com as pontas dos fios mais roxas, em um degradê.

A cliente para quem Megan criou essa cor chegou ao salão pedindo algo colorido e de fácil manutenção. Megan descoloriu as mechas da mulher, que ficou 8 horas seguidas no salão, para, no final, pintar as mechas na cor púrpura.

Confira algumas ideias desse tom para se inspirar:

Veja mais: Honey balayage: cor de luzes para ser uma “morena iluminada”

+ S.O.S. Verão: conheça os melhores tratamentos capilares