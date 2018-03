4 cortes de cabelo curto para recuperar fios frágeis

Se os fios estiverem muito danificados, a melhor solução é investir nos curtos, que, além de deixar a aparência mais saudável, dão ar supermoderninho.

Quer manter o comprimento? “Um corte desfiado nas pontas ajuda a disfarçar as partes quebradiças”, afirma o cabeleireiro Marcelo Brito, do Studio Tez.

Na altura dos ombros

A atriz Jenna Dewan adotou para o seu dia-a-dia um corte repicado na altura dos ombros. Ideal para quem não quer arriscar muito no comprimento dos fios. A sugestão é cortar os fios um pouco abaixo do osso da clavícula (aquele que fica embaixo do pescoço).

Bob

O clássico corte chanel – hoje chamado de bob – é conhecido por ir na linha do maxilar e ter um simetria bastante rígida. A atriz Olivia Wilde optou por uma versão bem simétrica partida para o lado. Excelente para quem busca um visual moderninho!

Pixie

Um corte radical pode trazer uma força de autoestima que você não imagina. Afinal, transformar completamente o seu visual ajuda a marcar um novo momento em sua vida. Por isso, que tal se jogar no cabelo bem curtinho, como as atrizes Julia Dalavia e Kate Hudson adotaram?

O corte estilo “joãzinho” pode fica excelente tanto com franja lateral, quanto com uma mais curtinha. Basta escolher a que combina mais com seu estilo.