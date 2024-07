Niina Secrets exalta qualidade da maquiagem brasileira em nova coleção

Desde que Niina Secrets lançou sua primeira linha de maquiagem, em 2020, a influenciadora balançou o mercado de beleza nacional. Agora, sua recém-lançada coleção em comemoração aos 30 anos e a nova parceria com a C&A reafirmam seu nome na indústria brasileira.

Niina Secrets firmou uma parceria com a C&A, trazendo seus novos produtos de beleza – máscara de cílios, delineador líquido, batom cremoso e produtos de skincare – para as lojas da rede varejista.

Com o objetivo de atender a diversidade do público brasileiro em tons, gostos e custo-benefício, a colaboração procura elevar a representatividade da C&A no mercado da beleza.

A união é estratégica por incluir duas potências do mercado. Enquanto a C&A conta com uma base de clientes ampla e diversa, a linha Eudora Niina Secrets traz o público jovem e conectado, que sabe as tendências digitais.

Outro ponto é que a Eudora procura ser uma marca trendsetter de moda e beleza, ou seja, que cria tendências, e essa colaboração auxiliaria nisso.

Continua após a publicidade

Novos lançamentos de Niina Secrets

Entre os lançamentos de Niina Secrets, destacam-se a máscara de cílios Super Bold, o Sérum Firmador Lifting, com tratamento para os primeiros sinais da idade e que melhora a elasticidade da pele, o Sorbet Hidratante Firmador, que promete uma pele hidratada e radiante, o delineador líquido Crystal Brilho, o batom cremoso Love You e o Gel de Limpeza Eudora Niina Skin.

CLAUDIA testou as maquiagens e o hidratante ao lado da Niina Secrets, em uma masterclass comandada pela influenciadora, e podemos afirmar que a qualidade dos produtos é surpreendente. A máscara de cílio traz o efeito dos cílios postiços, o sorbet proporciona muita hidratação e de forma instantânea e o batom traz um efeito natural e bonito para a boca.

Essa qualidade não é por acaso. “A linha Eudora Niina Secrets é cuidadosamente elaborada para refletir o meu estilo, minha personalidade e a de nossas consumidoras. Como amante de maquiagem, prezo pela alta qualidade dos produtos”, diz a influenciadora.

Como parte dessa preocupação, a marca está sempre antenada às críticas dos consumidores. “Valorizamos o feedback dos nossos clientes, o que permite ajustes rápidos e melhorias nos produtos enquanto trazemos a necessidade e preferências dos meus seguidores”, continua. Todos os produtos estão disponíveis nas lojas da C&A.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.