Sono: um potente auxiliar da beleza

A noite de sono, seja ela boa ou má, é o que determina como vamos encarar o dia: com ou sem disposição, bom ou péssimo humor, pouca ou muita paciência, e assim por diante. Mas, além do bem-estar geral do corpo e da mente, o sono tem impactos diretos em outras questões, até mesmo àquelas relacionadas à beleza – e que garantem a autoestima lá em cima.

Para se ter ideia, segundo um Estudo da Universidade de Cleveland, nos Estados Unidos, a falta de repouso adequado prejudica até a hidratação e a reparação dos tecidos cutâneos, além de reduzir a produção de colágeno, a proteína que mantém a pele saudável e viçosa. Há, ainda, um aumento no nível de cortisol, hormônio relacionado ao estresse, que não só traz ansiedade como também é capaz de quebrar o colágeno, provocando a flacidez e o envelhecimento precoce.

E você sabia que é ao dormir que ocorrem processos importantes para a saúde e beleza da pele? A renovação celular e o aumento da circulação cutânea, que potencializa a absorção de nutrientes e vitaminas, acontece justamente nesse momento. É por isso que os dermatologistas recomendam o uso de cremes noturnos antes de ir para a cama.

Boa noite de sono em todas as fases da vida

A qualidade do sono deve ser valorizada em todas as fases da vida. Seja naqueles períodos de intensos estudos – e depois trabalho –, para que seja possível passar pelo dia descansada e conseguindo lidar com todas as atribuições, e até mesmo em períodos mais calmos, em que relaxar é a prioridade.

Mas tem uma fase na vida das mulheres que precisa de ainda mais atenção: a maternidade. Segundo uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e publicada na revista científica Sleep Health, seis meses após o nascimento de seus bebês as mães sofrem um envelhecimento biológico, que acrescenta de três a sete anos à sua idade cronológica. É muita coisa, né? E tudo por conta do sono (ou a falta dele).

Dormir por uma noite inteirinha, livre de interrupções, parece realmente impossível nessa fase. Mas, pelo menos, é preciso garantir que as poucas horas de sono sejam realmente revigorantes.

Uma ajudinha da King Star

A King Star, empresa com 19 anos de mercado e mais de 50 lojas no estado de São Paulo, além da loja online, traz soluções sob medida pensando no sono de todos os seus consumidores. Referência em colchões e travesseiros, a marca seleciona as melhores matérias-primas e investe em tecnologias de ponta na fabricação de seus produtos. Não à toa, já conta com mais de 10 milhões de clientes satisfeitos.

“Conhecemos a dor do cliente, sabemos qual o tipo de conforto, de espuma, mola e tecido que ele espera. Por isso nossas opções atendem às diferentes necessidades e gostos”, conta Ahmed Darwich, CEO da King Star, destacando que na hora da compra, é importante analisar a estrutura interna e o conforto que o item oferece. “A qualidade do colchão e do travesseiro são fundamentais para sua saúde e bem-estar”.

A marca conta, por exemplo, com o travesseiro Látex Flakes, que alivia os pontos de pressão dos ombros, pescoço e braços.

Há também o Double Látex, que tem dois lados de conforto: um com uma placa de látex, para um suporte ideal da cabeça, e o outro com flocos, ideal para quem dorme com o braço por baixo do travesseiro. Dessa forma ele reduz a pressão contra o rosto, deixando sua circulação sanguínea livre.

É possível encontrar, ainda, o travesseiro Látex Personal, com duas lâminas em placa e uma lâmina de estofamento flocado, ambas 100% em látex natural, para você escolher conforme sua preferência de conforto e altura.

E o Ortopédico (Cervical Ergo Premium), que tem a curvatura perfeita para o encaixe cervical. Feito com espuma de Memory Foam de alto suporte e muito confortável.

Outra boa sugestão é o Colchão na caixa, que chega na sua casa compactado e enrolado, para facilitar o transporte e manuseio. Tudo isso sem abrir mão da qualidade e conforto. Entre os modelos, há o Original, feito com espuma e 25 cm de altura, e o Hybrid premium, composto por espuma e molas ensacadas individualmente, com altura de 28 cm. Ambos oferecem um conforto intermediário.

E, para as mamães, a King Star traz produtos tecnológicos e inovadores para ajudar na missão dormir: como a marca sabe que a segurança e bem-estar dos filhos é o quesito número 1 para que as mães possam dormir bem, conta com os Travesseiros específicos para os pequenos, como o Látex Star Baby, desenvolvido para crianças de 1 a 4 anos, que é antissufocante e oferece o suporte necessários para a cabecinha.

E o Látex Star Kids, que tem os mesmos benefícios, mas é voltado para os maiores de 4 anos.

Com eles, as crianças dormem melhor e, consequentemente, as mamães também!

Para saber mais, acesse o site da King Star.