Os alimentos que você deve evitar para dormir melhor

Você sabia que sua alimentação pode estar diretamente ligada à qualidade de seu sono? Suas escolhas nas refeições interferem em como seu corpo irá lidar com a digestão na hora de dormir – e opções erradas podem fazer o descanso virar um pesadelo. Mas que alimentos você deve evitar para dormir melhor?

“Alimentos ricos em gordura, como frituras e alimentos processados, chocolate e comidas muito condimentadas, podem causar indigestão e desconforto, prejudicando o sono. Seu consumo deve ser em pequenas quantidades. O chocolate contém cafeína e estimulantes como a teobromina, que podem afetar o sono, especialmente em grandes quantidades”, alerta a nutricionista Cynthia Zattera.

Bebidas alcoólicas e cafeína devem ser evitadas. “O álcool é sedativo e faz a pessoa dormir mais depressa. Porém, logo depois de adormecer, o álcool interrompe o ciclo normal do sono. Já a cafeína necessita de bom senso em relação ao consumo, pois age sobre receptores no cérebro associados ao sono, à excitação e cognição. Diversos estudos já comprovaram que a cafeína pode prejudicar consideravelmente o sono”, alerta.

Isso não quer dizer que aquele cafezinho esteja proibido ao longo do dia. “A cafeína tem diversos benefícios à saúde, além de nos manter alerta. A recomendação é de até 3 xícaras pequenas de café por dia, antes das 15h00. Isso vale também para outras bebidas que contenham cafeína”, diz a profissional, lembrando que para o álcool “não existe uma dose mínima segura”.

Como dormir melhor

Ela conta que o ideal é que a última refeição aconteça até as 20h00 ou 3 horas antes de dormir. “Normalmente, um adulto saudável precisa dormir entre 7 e 9 horas por dia, mas tão importante quanto a quantidade de horas dormidas é a qualidade, ou seja, um sono reparador, tranquilo e sem interrupções. Se isso não ocorre regularmente, é sinal de que algo precisa ser corrigido.”

E quais os “melhores amigos” de uma boa noite de sono? “Os alimentos ricos em fitomelatonina, como kiwi, gojiberry, maçã, banana, tomate, morango, cereja, nozes, arroz negro, vermelho ou integral. Chás como camomila, erva-cidreira e mulungu ajudam a promover o relaxamento”, lista a nutricionista.

