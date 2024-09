6 maquiagens para transmitir confiança e poder na entrevista de emprego

Não sabe qual maquiagem usar na entrevista de emprego? É possível transmitir profissionalismo, confiança e seriedade com as técnicas de make certas. Para te ajudar nesse processo, trouxemos inspirações que destacam essas qualidades e, consequentemente, te ajudam a transmitir com mais clareza todas essas características profissionais.

Maquiagem leve para entrevista de emprego

O visual leve, sem excesso de informações, é indicado para o processo seletivo da maioria das empresas. Quando o dress code (ou código de vestimenta) da companhia é mais tradicional e exige roupas sociais, é esperado que a maquiagem também siga o mesmo raciocínio.

Essa “regra” deixa de existir, porém, em locais onde a liberdade para os trabalhadores se vestirem como querem é uma cultura. Na dúvida, pergunte ao recrutador se existe dress code. Caso não seja possível, pesquise fotos da empresa para observar como os funcionários se vestem.

Batom em destaque para transmitir confiança

A maquiagem com pele natural serve para qualquer ocasião, inclusive para a entrevista de emprego. Mas é possível elevar essa make: ao destacar a boca de forma suave, com a aplicação de um batom puxado para o marrom, por exemplo, você não só transmite mais poder, como também confiança – dois fatores que ajudam muito em processos seletivos.

Blush pêssego no make para usar na entrevista

Para quem prefere a boca mais simples, em tons rosa, destacar as bochechas e têmporas é uma alternativa.

Outra opção é o blush pêssego, capaz de passar ainda mais seriedade do que as opções rosadas e, de quebra, traz aquele aspecto de saúde para a pele.

Acabamento natural é aposta para entrevista de emprego

Dissemos e reforçamos: a make leve está com tudo! A atemporalidade e praticidade desse estilo de maquiagem são as características responsáveis por alçá-lo à fama. Basta aplicar corretivo nas imperfeições, pouca base no rosto, um pouco de blush, rímel e batom para ter um resultado que funciona em qualquer época.

Make com blush rosado para usar na entrevista de emprego

É verdade que as bochechas rosas comunicam mais jovialidade do que seriedade e experiência, mas existe uma maneira de contornar esse efeito. Com um visual mais sóbrio, aplique levemente a cor nas bochechas, sem arrastar para o nariz ou têmporas.

Cores leves no visual para comunicar seriedade

A maquiagem monocromática usando cores terrosas está entre as melhores para processos seletivos. Elas são capazes de transmitir seriedade, sofisticação e maturidade. Basta passar produtos puxados para o mesmo tom e você terá a make perfeita para sua entrevista de emprego.

