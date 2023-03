Bases: veja qual o melhor tipo para sua pele

Uma boa maquiagem começa com uma pele bem feita! E, para isso, escolher a base certa para o seu rosto é essencial – no entanto, nem sempre é fácil encontrar o produto certo, que vai garantir o nível de cobertura que você precisa. Aqui, você encontra algumas dicas e, claro, uma seleção de produtos para acertar em cheio.

Primeiro, você precisa definir qual seu tom de pele, se é claro, médio ou escuro. Dessa forma, você consegue compreender qual cor encaixa melhor no seu rosto. Na hora de experimentar, evite fazer isso no braço ou nas mãos, já que pode dar diferença na tonalidade. O ideal é provar em parte do rosto e ver se ficou com muita diferença da área não coberta.

Além disso, é possível escolher qual tipo de cobertura sua maquiagem pede. Existem bases com cobertura leve, que deixam a aparência mais natural, bases com cobertura média, que cobrem a maior parte das imperfeições, e cobertura alta, que camuflam todas as imperfeições. Outros detalhes, como ter toque seco, por exemplo, vão de encontro ao seu tipo de pele: para as secas, versões mais hidratantes são indicadas, enquanto as não oleosas e com efeito matte são ideais para quem tem o rosto oleoso.

Selecionamos diversos produtos de tipos diferentes para escolher qual sua base ideal, confira!