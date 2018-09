Sophie Charlotte surpreende com cabelo volumoso estilo anos 1980

A atriz Sophie Charlotte, 29 anos, já demonstrou ser muito versátil quando o assunto é corte e tom de cabelo. No entanto, seu novo visual está chamando a atenção. Nesta terça-feira (11), a atriz compartilhou no Instagram sua primeira foto com o cabelo repleto de cachos – inclusive na franja – em uma pegada totalmente anos 1980. Ela estreou seu novo corte de cabelo na pré-estreia do filme 10 Segundos Para Vencer, protagonizado pelo seu marido Daniel de Oliveira.

O novo corte é assinado pelo cabeleireiro Helder Rodrigues, da agência CAPA MGT. Ele também compartilhou imagens da atriz belíssima com seu novo look.

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram