Maquiagem de noiva: 8 inspirações glamorosas

Sabemos que as preparações do casamento envolvem muitos detalhes. Para te antenar, pelo menos nas tendências de maquiagem para noivas, fomos em busca do que está bombando, usando como base os dados fornecidos pelo Pinterest. Além de makes etéreas, as noivinhas querem ficar impecáveis e glamorosa.

“Para as que optam por um visual mais romântico, por exemplo, com um estilo bem princesa, o make costuma acompanhar o estilo, a exemplo de uma boca suave, com gloss. Noivas mais ousadas, em que a roupa foge dessa proposta clássica, acabam apostando em tons vibrantes para os lábios. Às vezes, o batom está em harmonia com o buquê ou a paleta de cores da decoração do casamento. O mais importante é a noiva expressar sua personalidade na maquiagem e no vestido”, contextualiza Luiz Villacorta, maquiador e cabeleireiro, do Easy Lips, em Ipanema, no Rio de Janeiro.

Maquiagem de noiva glamorosa: olhos gráficos

As noivas têm o costume de combinar o vestido com a maquiagem, segundo o maquiador. Quando a cerimônia foge do tradicional, há espaço para produções diferentes. “Tenho tido muita procura de olhos gráficos, mais modernos e isso casa muito bem quando a roupa e a cerimônia não são tão clássicas. Eu sou do time que acredita que maquiagem é para ousar mesmo”, completa Luiz Villacorta. Vale apostar no delineador, nas pedrarias e até no glitter.

Glam básico e com tons terrosos

“A linha mais natural, com pele iluminada, os tons rosados para blush e batons, a pálpebra mais iluminada e o côncavo levemente esfumado em tons de marrom são os tradicionais que continuam em alta”, explica o profissional. No MET Gala 2023, Amanda Seyfried usou um make glam que traduz muito bem o que o maquiador apontou, com destaque para os lábios vermelhos. Outro bom exemplo é esse visual matificado, porém glamoroso, de Vanessa Hudgens.

Continua após a publicidade

Beleza iluminada e sem defeitos

Quando pensamos em glam, geralmente vem muito brilho à mente, mas não é necessário. Um make bem feito, com pontos de iluminação e uma pele de milhões contemplam bem essa descrição. “Olhos levemente esfumados em tons de marrom e telha, blush que tende para o rosa, batom em paletas de rosa são os sóbrios mais pedidos”, explica o beauty artist. Essa mesma ideia pode seguir por uma linha de marcar mais os olhos, como um delineado esfumado, ou uma boca vermelha.

O glam de milhões

Os tons clássicos podem ser usados de forma mais ousada. Carregar no rosa nos olhos, com um belo esfumado, dando muita ênfase aos olhos garante um resultado impactante e bem glamoroso. “Olhão marcado, boca vermelha, sombra azul nos olhos, delineado gráfico são alguns dos pedidos que tenho atendido [que fogem do padrão]”, conta Luiz Villacorta.