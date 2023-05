Como economizar no casamento sem perder o glamour

Não importa se você é noiva ou está apenas sonhando com esse dia, todo mundo sabe que casamentos são caros. Mas isso não quer dizer que você não possa fazê-lo ou que precisa gastar todas as suas economias com ele. Unir beleza, personalização e redução de custos, entretanto, não é das tarefas mais simples. Pensando nisso, separamos algumas dicas para você conseguir economizar enquanto mantém uma festa linda.

Lista de convidados: o maior custo do casamento

“A quantidade de pessoas convidadas é o que realmente importa para o orçamento do casamento, porque tudo é cobrado com base nela”, segundo a cerimonialista Julia Lima (@oijulialima). Buffet e convites, por exemplo, são precificados depois de saber quantos vão.

Optar por um número que caiba no montante disponível é uma maneira de evitar gastos extras e suprir todas as necessidades no dia da cerimônia. Ao mesmo tempo, quanto maior é a lista de convidados, menor é o valor unitário dos produtos e serviços, como lembra o cerimonialista Rafael Bernardi (@rafaelbernardicerimonialista), por isso faça bem as contas.

Planeje com antecedência

Fechar os detalhes do casamento com antecedência ajuda a economizar. “Há mais tempo para negociação, propostas melhores são feitas e, assim, você não se torna refém de poucas possibilidades”, de acordo com ele. Outros benefícios de começar a organização pelo menos 1 ano e meio antes, conforme o especialista explica, são ter mais meses para pagar, encontrar espaços na agenda dos melhores profissionais e não pagar o reajuste anual dos contratados.

Local do evento

“Pacotes de locais com decoração e buffets próprios ajudam a economizar. Além das promoção, você evita custos que teria em espaços sem essas vantagens”, explica a cerimonialisa. Unir o local da cerimônia com o da festa é mais uma maneira de pagar menos. Nesse assunto, para Rafael, é importante se ater para não gastar mais ao escolher um lugar mais barato. “Economizar no espaço pode ser uma furada, porque o preço pode ser menor por não oferecer toda a estrutura necessária, que é bem cara.”

Mesclar flores verdadeiras e artificiais ou usar velas

Glamour e decoração andam juntos quando o assunto é casamento. As flores, então, ganham uma baita importância ‒ o problema é que elas não são nada baratas. Para não usar apenas artificiais e perder todo esse charme, mesclar verdadeiras com falsas é uma saída, pois fica difícil identificar que um tipo não é de verdade. Outra opção é usar mais velas, que são mais acessíveis e deixam a decoração maravilhosa.

Utilizar flores da estação também ajuda muito, já que estão mais frescas e possuem um valor mais em conta. Outra boa pedida é combiná-las com folhagens, que tem um custo unitário bem menor, e fazer arranjos mais minimalistas. Vale lembrar, também, que opções clássicas, como as rosas e peônias, têm um preço alto, então podem ser colocadas em menor quantidade.

Cerimonialistas

Embora a princípio pareça um custo irrelevante, na verdade ter cerimonialistas pode ser uma grande vantagem. Eles organizam festas de casamento e barateiam o evento sem abandonar “a sua cara”. Isso acontece porque essas pessoas possuem contatos e parcerias dentro dessa indústria, garantindo preços menores aos noivos.

Casar em momentos menos concorridos

Existem períodos mais disputados do que outros e, como a demanda é maior, são mais caros. O segredo é ir na contramão disso, optando por meses como janeiro e fevereiro, por exemplo, segundo a especialista. Em relação aos dias da semana, o sábado é o mais desejado, por isso as outras 6 opções podem ser melhores.

Menos é mais

“Muitas vezes, optar por menos é uma escolha para ser mais elegante. Além disso, festas intimistas permitem tratar cada convidado com individualidade”, diz Julia. “Investir em um miniwedding é ótimo, porque é possível caprichar nos detalhes, ter uma riqueza maior em cada coisa, economizando no final, por contratar menos itens”, completa Rafael.