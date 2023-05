Maquiagem dos anos 1990 é tendência. Saiba como aderir

Nos anos 1990, a moda foi estabelecida a partir do minimalismo, em resposta à extravagância da década de 1980, mas a beleza ia na linha contrária: lábios contornados, sobrancelhas finas e olhos chamativos dominaram a maquiagem daquela época. Agora, parte desses elementos estão se tornando tendências novamente.

“Olhos coloridos, pele mais simples e opaca, com muito pó, e batons mais escuros compunham o make dos anos 1990. A pele matte aparecia em detrimento dos contornos para o rosto, porque a preocupação era a ‘pele seca'”, segundo a maquiadora visagista Eliane Tomaz. Ok, mas como fazer?

Sobrancelha

Quando falamos sobre beleza, não podemos esquecer das sobrancelhas. Capazes de mudar completamente o que expressamos, na época, as mais finas reinavam. Hoje, graças às técnicas desenvolvidas e a melhora da qualidade dos produtos, não precisamos mais cortar os pelos, é possível fazer a mudança com maquiagem. “As sobrancelhas, por serem uma das partes mais expressivas do rosto, pedem cuidado na hora de mudanças. Caso você queira diminuir o tamanho, basta usar corretivo e base por cima da região que pretende esconder”, diz a maquiadora Cassia Lara

Contornando a boca

Faz tempo que o lápis de boca ganhou o coração das mulheres, mas ele tem se provado um verdadeiro curinga. Seja para um look mais sóbrio, ou mesmo para uma produção mais chamativa, o material ajuda no processo de contornar a boca e alcançar esse objetivo. Além do marrom, podem ser usados outros tons mais neutros. Também é possível aplicar um gloss por cima para criar a famosa boca laqueada.

Continua após a publicidade

Acabamento matte nos olhos

Nos olhos, as favoritas eram as sombras com acabamento matte, que também pode ser feita a partir da aplicação de primer, corretivo e, depois, uma sombra líquida. “É importante a aplicação do primer e corretivo para deixar a pálpebra lisa, pronta para receber o produto e tornar o resultado mais profissional. A propósito, existem sombras líquidas que fixam muito bem, mas elas só podem ser usadas na pálpebra móvel. No côncavo, o mais indicado são os produtos em pó, para trabalhar melhor o degradê das cores”, explica Eliane.

Pele matte

A preferência pelo glow está longe de acabar, mas a verdade é que o esquecimento do efeito matte na pele foi embora. São diversas as celebridades que apostam nessa técnicas, inclusive há ainda muitas pessoas que preferem esta segunda opção.

Sombra azul

Pensar na década de 1990 e não imaginar os olhos cheios de pigmentos azuis é praticamente impossível – quase tão difícil quanto fazer o colorido aparecer naquela época com o material disponível. Hoje, com sombras tão pigmentadas, o processo é muito mais fácil.