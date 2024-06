Manchas brancas nas unhas: O que são? Como tratar?

Seja você do time das esmaltações ou de quem curte a pegada natural, o cuidado das unhas é essencial para prevenir com que estas se tornem quebradiças ou adquiram fungos. Mas, um dos enigmas mais comuns é o surgimento de manchas brancas nas unhas, podendo aparecer esporadicamente. Um dos mitos mais comuns é que estas se relacionam à falta de ferro na dieta, enquanto outros temem que seja o indício de um problema maior.

Se você já reparou nelas, a CLAUDIA conversou com Mônica Aribi, dermatologista e sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e Ana Maria Pellegrini, dermatologista pela SBD e especialista em medicina estética, para desvendar o porquê. Veja mais a seguir:

O que são as manchas brancas nas unhas?

O surgimento das manchas brancas nas unhas não é aleatório, elas são chamadas de leuconíquia e são atribuídas a diversos fatores.

“Entre os motivos que podem levar ao surgimento de manchas ou pontos brancos nas unhas estão traumas – o que pode ocorrer em decorrência de pequenos impactos ou pressões – deficiências nutricionais, infecções fúngicas, alergias a produtos químicos e doenças de pele, como psoríase ou eczema”, explica a dermatologista Ana Maria Pellegrini.

Elas também podem aparecer quando é realizada uma retirada de cutícula muito agressiva, por exemplo – então, cuidado na hora da manicure — ou devido ao hábito de roer as unhas, já que pode trazer dano à base da unha.

“Elas também podem ser devido a infecções fúngicas. Nesse caso, é uma micose superficial de unha que é dada por um dermatófito, o mesmo que dá outro tipo de micose na unha, que geralmente é o tricófito, mas ele pega só superficialmente”, diz Mônica.

Quais deficiências podem desencadear manchas nas unhas?

Entre os motivos mais comuns para o surgimento das manchas estão as deficiências nutricionais, especialmente quando relacionadas à falta da vitamina A e do betacaroteno, que está presente na grande maioria dos legumes e frutas de cor alaranjada.

“Elas também podem surgir da deficiência de zinco, cálcio, vitamina B6 e uma ingestão insuficiente de proteínas”, explica Ana. Portanto, é interessante dar atenção à dieta e, com ela, o consumo de alimentos ricos em vitaminas e minerais essenciais.

As manchas nas unhas podem significar um problema maior?

Um dos principais receios por trás do surgimento das manchas brancas nas unhas é a possibilidade delas envolverem uma síndrome ou problema de saúde maior do que uma simples ‘manchinha’.

“As manchas brancas não podem desenvolver um problema de saúde, mas elas podem ser sinal de um problema. Por exemplo, anemia e algumas doenças sistêmicas podem ter as manchas como sinal”, coloca Mônica Aribi.

Como tratar as manchas brancas na unha?

Uma das soluções mais comuns de se ver na internet é a de lixar a superfície das unhas, porém, Mônica pontua que, na realidade, não é indicado lixar ou polir os pontos brancos, pois pode causar uma maior destruição da lâmina ungueal. Esse método pode levar ao aumento da mancha na unha.

“Para se livrar dos pontos brancos, é necessário que um dermatologista avalie e veja a causa e, então, tem que sanar. Nos casos de agressão à cutícula, a gente orienta alguns cremes à base de ureia ou óleos que nós manipulamos com algumas substâncias para fortalecer a unha, ou esses esmaltes fortificantes”, explica a dermatologista Mônica Aribi.

Porém, a médica ainda revela que não é possível apenas retirar a mancha, sendo necessário acabar com o agente causal para o desaparecimento da imperfeição.

“O primeiro ponto é a melhora na alimentação, com consumo de uma dieta equilibrada rica em vitaminas e minerais essenciais. A hidratação ajuda a manter as unhas hidratadas com óleos ou cremes específicos”, finaliza Ana.

