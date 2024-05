Blindagem de Unhas: A técnica que promete fortalecer unhas naturais

Você conhece a técnica de blindagem que promete fortalecer as unhas? Esse método consiste na aplicação de uma camada de gel sobre as unhas naturais para evitar quebras, aumentar a durabilidade do esmalte e ajudar quem está no processo de parar de roer as unhas.

Conversamos com a Nalu Liss, nail designer representante da marca Vertix, que convidou a CLAUDIA para testar o procedimento.

O que é a blindagem de unhas?

A blindagem de unhas é uma esmaltação protetiva. Ela é feita apenas com uma camada de gel por cima das unhas, sem alongamento, e sua função é evitar rachaduras, elevar o tempo de duração da esmaltação e ajudar quem pretende parar de roer as unhas, segundo a profissional.

Muita gente acredita que esse método obrigatoriamente enfraquece a unha natural, mas não é bem assim. “As técnicas evoluíram e não precisamos fazer uma retirada invasiva da unha natural, retiramos apenas o necessário para que ela fique retinha. Quando a blindagem é colocada e removida adequadamente, não causa nenhum dano”, comenta Nalu.

Continua após a publicidade

Mas não se engane: a blindagem não soluciona as unhas fracas e quebradiças a longo prazo ‒ se esse for o seu caso, procure um médico dermatologista para descobrir a causa do problema e entender como superá-la.

Quais são os benefícios da blindagem de unhas?

De acordo com a profissional, esse procedimento fortalece as unhas naturais, evita quebras e protege contra a ação de produtos químicos, como o detergente. Também aumenta a durabilidade do esmalte para o período de um mês,

Continua após a publicidade

Quais são as desvantagens da blindagem de unhas?

Por demandar o uso de produtos específicos e ser uma técnica mais recente, a blindagem de unhas geralmente é mais cara do que a manicure convencional. Se a aplicação e remoção não acontecerem adequadamente, também pode sensibilizar e enfraquecer as unhas naturais.

Como a blindagem de unhas é feita?

O primeiro passo é o polimento das unhas para retirar a oleosidade e deixá-las lisinhas. Essa etapa é importante para que elas consigam fixar bem os produtos, como explica a profissional.

Continua após a publicidade

Em seguida, um primer adesivador é colocado na unha para proteger a saúde delas, que são levadas para a cabine de luz e depois recebem as camadas de gel. Com as unhas secas, graças à cabine, um top coat é passado para finalizar.

Existem contraindicações?

Pacientes oncológicos ou com alergia a produtos para esmaltação não podem fazer a blindagem de unhas sem a liberação médica. Quem possui fungos, micose ou bactérias nas unhas são contraindicados.

Quando fazer manutenção da blindagem?

A blindagem dura cerca de 15 e 30 dias, a depender do crescimento das unhas naturais da pessoa. Quando elas crescerem, é preciso fazer a manutenção para continuar protegendo toda a região.

Quanto custa a blindagem de unhas?

Esse método pode custar entre R$ 45 e até mais de R$ 250, a depender do profissional e dos materiais utilizados, e a manutenção costuma ser um valor menor.

É possível retirar a blindagem de unhas?

Depois que a blindagem for feita, é possível fazer a remoção com profissionais e materiais específicos. “Algumas pessoas fazem a retirada com lixa em casa, isso acaba tirando muito da unha natural e, consequentemente, deixando ela mais fraca”, explica a nail designer.

Continua após a publicidade

Como foi experimentar a blindagem de unhas?

A convite da Vertix, coloquei a blindagem de unhas há mais de um mês com a Nalu Liss. Minhas unhas não quebraram, permaneceram com a esmaltação intacta e, por se tratar de uma cor próxima da minha natural, fica pouco perceptível o crescimento dela.

Não senti que ficaram mais fracas, pelo contrário. Mas é sempre importante consultar um dermatologista para descobrir a saúde das suas unhas.

Continua após a publicidade