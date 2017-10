8 makes práticos e poderosos para dar um up na autoestima

Tem dias que não importa quantas roupas você experimente, nada funciona. Uma semana cansativa no trabalho que lhe rendeu uma pele sem visco, um bad hair day que está mais para uma bad hair week… Inúmeros são os motivos que fazem você se olhar no espelho e não se sentir a diva que é de verdade.

Quer uma solução? Dê um up no make da rotina. Deixar o ritual de beauté basiquinho de lado pode salvar sua autoestima – seja num dia mais deprê, seja para encarar uma situação em que você precise se sentir confiante. Afinal, uma maquiagem marcante manda qualquer monotonia para longe.

A seguir, selecionamos looks assinados pelos maquiadores queridinhos das famosas para você se inspirar e reproduzir em casa.

1. Tais Araújo, por André Veloso. A sombra metálica em tom de bronze é chique, sem exageros. Se quiser mais ousadia, aposte nos cílios postiços, como no look de Tais. O gloss rosado finaliza o make de maneira leve.

Beauty of the night ⚡️ Ela , @taisdeverdade ,Deusa ⚡️❤️ #premioclaudia Styling @fabioishimoto A post shared by Andre Veloso (@andrevelosoreal) on Oct 2, 2017 at 6:12pm PDT

2. Fiorella Mattheis, por Helder Rodrigues. Sem segredo: capriche na máscara de cílios e arremate com um batom vinho poderoso. Cai bem do trabalho ao happy hour.

A querida e deslumbrante @fiorellamattheis para @sephorabrasil ❤❤❤ #hhelderrodrigues #sephora5anos A post shared by Helder Rodrigues (@herodrigues) on Jul 20, 2017 at 4:59pm PDT

3. Anitta, por Renner Souza. Já aderiu à moda do rosa millennial? A cor do ano é delicada e dá para fazer dobradinha de sombra e batom sem medo de errar. Para elevar o make, componha-o com glitter em um dos pontos. Aqui, a cantora optou pelo brilho nas pálpebras.

Ja estamos lindos … eu e amiguinha @anitta … rumo ao @planetaatlantida #planetaatlantida #love #beauty A post shared by Renner Souza (@rennersouza) on Feb 4, 2017 at 1:33pm PST

4. Caroline Ribeiro, por Rodrigo Costa. Uma pele bem iluminada não precisa de muito mais para chamar atenção. Abuse do iluminador nas maçãs do rosto, têmporas e logo abaixo da sobrancelha. Se a intenção for um visual clean, finalize com um batom nude bem cremoso.

Meu 🖤 @caropita ✨@shoppingleblon A post shared by R O D R I G O C O S T A (@rodrigocosta) on Sep 12, 2017 at 11:30am PDT

5. Isabeli Fontana, por Lavoisier. O make minimalista ganha um ar 60’s ao aplicar lápis branco na linha d’água e muita máscara em ambos cílios superiores e inferiores. O truque, além de fazer uma referência refinada, é um baita aliado para abrir o olhar em dias de aparência cansada.

Beleza de hoje com @isabelifontana para nova campanha @aguadecocobr com produtos @eudoraoficial Equipe @lavoisier @eduardorezende @renatothomaz @moniquinhalages @marcosmellocavallaria @fernandasa.agencia A post shared by Lavoisier (@lavoisier) on Aug 12, 2017 at 8:48am PDT

6. Mariana Rios, por Cleide Araújo. Combo infalível: delineador gatinho e batom vermelho é um clássico a se recorrer em qualquer ocasião. Aparência poderosa na certa!

@marianarios ❤️ ! Batom líquido matte Retro QUITE THE STANDOUT da @maccosmetics A post shared by cleidearaujo (@cleidearaujo) on Sep 13, 2017 at 2:30pm PDT

7. Laura Neiva, por Henrique Martins. Pode olho tudo e boca também? Claro! A sombra que vai além da pálpebra e segue rente aos cílios inferiores é um jeito superfácil de reproduzir um look moderno. O make fica ainda mais fashionista ao acrescentar outro foco de cor, como o tom de pêssego que Laura usou nos lábios.

#tbt eu e baby @neivalaura 🍇 🍊 💜 A post shared by henriquem85 (@henriquem85) on Jul 13, 2017 at 6:06pm PDT

8. Marina Ruy Barbosa, por Alê de Souza. Se você não sabe muito bem o quê combinar com o quê para compor um make colorido, aposte em tonalidades da mesma paleta de cores. Neste look tom sobre tom de Marina, os lábios mega vermelhos foram equilibrados com um terracota marcante nas pálpebras.