Inspirações de looks incríveis para ir a uma festa na piscina

Com a primavera a todo vapor e o verão cada vez mais próximo, os dias quentes se intensificam e as pool parties já começam a ser incluídas na agenda do fim de semana. Por isso, trouxemos algumas dicas de looks e acessórios para você copiar e não ficar pra trás.

Roupas

Combinações

Estamos em uma estação do ano onde os looks pedem cor e estampas. Na piscina isso também não pode faltar! Aposte em cores e flores, sem medo.

Uma camiseta estilo cropped (a favorita nos dias quentes) é uma opção bacana. Ou você pode usar camisetas grandes para fazer o tradicional “nó lateral”, deixando a barriga de fora. Você não passará calor e ainda ficará estilosa.

Embaixo não pode faltar o short jeans, clássico do verão e da primavera. Os shorts de cintura alta combinam com cropped, além de serem perfeitos para saída de piscina. Opte pela parte de cima colorida, e o shorts liso.

Você pode também combinar a parte de cima do biquíni com um shorts de cintura alta jeans e um kimono ou cardigan para complementar.

Se a estampa do biquíni for lisa, opte pelo cardigan estampado e o shorts liso. Se preferir biquíni estampado, a dica é usar um kimono liso, bem como o shorts. Porém, se gosta de misturar estampas, brinque com as peças!

Saída de praia

Se você quer um look mais leve, a saída de banho costuma cair muito bem. Geralmente consistem em um sobretudo de crochê, que é o que a maioria das mulheres gostam. Ou as peças transparentes, que estão super na moda.

A estampa do biquíni fica à mercê de qual sobretudo você pretende usar.

Biquínis e bodies

Sobre o traje principal do seu look, as opções são variadas: estampado, liso, modelo tradicional, o queridinho high neck, crochê, hot pant… pra quem não curte biquíni e prefere maiô (body), fica tranquila! Há uma variedade de peças para escolher também nesse modelo.

Acessórios

Opte por óculos de sol que combinem com o formato do seu rosto com modelos que você goste. Uma dica é apostar em armações que remetem aos anos 80, tendência que está bombando em 2017.

Os vintage, por exemplo, são opções legais. Lentes coloridas e transparentes também dão um up no visual! Calçados fresquinhos como sandálias ‘rasteiras’ dão o toque final.

