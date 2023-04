Lifting de sobrancelhas com botox; tudo o que você precisa saber

Seja pela exposição excessiva ao sol, características genéticas ou envelhecimento, a pele da região dos olhos tende a cair, e, consequentemente, as sobrancelhas ficam irregulares. Para tornar essa área lisa e firme novamente, muitas pessoas apostam no lifting com botox. Sim, embora ele seja conhecido por eliminar linhas de expressão, também é usado em tratamentos para corrigir desalinhamentos.

O lifting de sobrancelhas com botox é um procedimento estético não invasivo para a elevação da sobrancelha. Ele é feito com toxina botulínica aplicada em pontos estratégicos, segundo Mayara de Castro, cirurgiã plástica, e é indicado para quem busca minimizar rugas na testa e levantar o olhar. Para os jovens, a indicação é fazer apenas se a queda ocorreu precocemente.

“Não há necessidade de exames pré-operatórios, basta uma consulta aprofundada para identificar contraindicações, suspender temporariamente medicamentos que possam causar algum dano quando combinados ao lifting e, em caso de doenças préexistentes, é preciso que estejam controladas”, diz a especialista.

Quanto tempo dura o lifting de sobrancelhas?

“O efeito das toxinas disponíveis no Brasil tem início por volta de 2 dias, com seu resultado completo aos 15 dias. A duração em média fica entre 3 e 4 meses, sendo possível repetir o tratamento após esse período”, explica Mayara. Geralmente, as pessoas optam por fazer duas vezes ao ano, complementa.

Todo mundo pode fazer?

O uso de toxina botulínica é contraindicado para pessoas com distúrbios neuromusculares, gestantes e lactantes. Pessoas alérgicas ao produto também devem ficar longe do tratamento.

Quais cuidados ter depois do procedimento?

Não esfregar ou coçar o rosto após realizar o lifting, além de evitar o sol e usar filtro solar para evitar equimoses, que são aqueles roxinhos que aparecem na pele, e não praticar exercícios intensos ou entrar em saunas, de acordo com a médica, são os cuidados necessários.

Quem não gosta do resultado consegue reverter?

Diferente de preenchimentos que podem ser dissolvidos, o botox não pode ser revertido. Assim, quem faz o procedimento precisa esperar o resultado sumir com o tempo caso não fique feliz com ele. Pesquisar sobre os profissionais, dessa forma, ganha muita importância.