Sobrancelha descolorida: Quais os riscos? E o impacto no rosto?

As sobrancelhas têm o poder de mudar completamente o rosto, mas falando especificamente das sobrancelhas descoloridas – que já apareceram nas passarelas, editoriais de moda e no mundo pop (olá, Kim Kardashian!) – parecem ter ainda mais impacto. Nas redes sociais há diversos tutoriais sobre como fazer o procedimento e até filtros para você testar antes de comprar o pó descolorante. Mas, afinal, será que é mesmo seguro?

Conversamos com Ítalo Leite, hairstylist e makeup artist do Werner Maison, salão de beleza no Rio de Janeiro. Ele é, inclusive, o responsável pelos cabelos da influenciadora Lelê Burnier, que tem um dos cortes mais procurados do TikTok. O profissional nos dá alguns detalhes dos riscos das sobrancelhas descoloridas e como elas podem funcionar no seu rosto – destacando ou não detalhes que podem não te agradar.

Quais os riscos de descolorir a sobrancelha?

Se você tem a pele sensível ou é muito alérgica, talvez seja melhor evitar essa moda. Um dos principais problemas em descolorir as sobrancelhas são reações alérgicas aos produtos – e o próprio Ítalo relatou que já aconteceu com ele.

“Essa tendência não é de agora, em 2016 já tinha aparecido em algumas passarelas. Com relação aos riscos, eu, por experiência própria, gosto bem de descolorir meu cabelo, e nunca tinha tido nenhum tipo de alergia, mas fui desenvolvendo uma certa intolerância ao descolorante. Da última vez que fiz, descolori também a barba e o bigode, e fiquei com muita alergia, o rosto ficou bem inchado, avermelhado e coçando muito.”

Ítalo explica sobre outro problema que a descoloração pode trazer: “há também o risco de queda do pelo. Este pode variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, a questão agora de covid-19, muitos desenvolveram como sequela a queda de fios. De repente, se essa pessoa já apresentou esse problema, eu não indicaria fazer”.

Um teste de alergia é importante

Assim como fazemos com mechas nos cabelos e pelinhos do braço e perna, é bem importante testar se você não tem alergia aos produtores descolorantes.

“É importante tomar cuidado, fazer um teste antes com o descolorante perto do rosto, em alguma área menos sensível para ver se não vai ter algum tipo de reação”, indica Ítalo.

Posso fazer em casa?

Qualquer procedimento mais delicado, especialmente em uma região próxima aos olhos, traz riscos, então é recomendado ter auxílio profissional.

“Tem pessoas que têm muita habilidade, outras não, eu acho um pouco arriscado fazer em casa”, conta Ítalo. Se quiser arriscar, ele indica passar um óleo protetor na região, e usar um pincel fino, tipo aqueles de máscara para cílios, para pegar apenas os fios. Dessa forma, o descolorante tem o menor contato possível com a pele.

É indicado para todos os rostos?

Ítalo conta também que o formato e desenho das sobrancelhas também revelam traços da nossa personalidade e, quando as apagamos, isso também vai embora. Descolorir as sobrancelhas pode funcionar melhor em quem tem traços mais fortes. Não tem uma relação com formato de rosto, mas esse procedimento pode deixar em evidência outras partes, como olheiras mais proeminentes, tamanho do nariz e formato dos olhos.

“É uma questão mais de gosto, mas apagar as sobrancelhas pode destacar alguma outra região do seu rosto que você não goste. Então eu sugiro a pessoa pegar um pincel escovinha de sobrancelha ou rímel, e apagar a sobrancelha com base ou corretivo para ver se você vai se adaptar para não se arrepender”, diz Ítalo.

“O TikTok tem um poder muito grande, eu vejo isso porque corto o cabelo da influenciadora Lelê Burnier e ela explodiu por lá. O corte dela, o corte bolinha, é o mais pedido no Brasil. Eu já fiz esse corte em quase todos os estados do país só por conta do TikTok. A geração Z está trazendo novas tendências e fazendo outras voltarem. Eu acho isso muito legal, mas às vezes essas trends não ficam bem em todo mundo, então acho que é bom fazer o primeiro teste”, completa ele.