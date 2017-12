A época dos presentes chegou. Entre as opções de itens para serem dados às pessoas queridas estão coleções exclusivas e embalagens especiais para celebrar este período festivo do ano. Já pode embrulhar?

1. Joyeuses Fêtes, L’Occitane en Provence, R$ 235*

Além do perfume, sabonete líquido, balm labial, creme de mãos e de corpo integram a linha Boas Festas, L’Occitane en Provence. Ela celebra as flores que enfeitam o fim de ano no inverno europeu, como rosas e frésias, cobertas por flocos de neve. Frutas vermelhas deixam o aroma com toque levemente adocicado.

2. Up All Night, Marc Jacobs, R$ 260*

Nude, marrom, vermelho-claro, rosa-antigo e uva-roxa. Cinco opções de batom em miniatura – de textura cremosa e longa duração – compõem o charmoso estojo de edição comemorativa (nem precisa de bolsa!).

3. Pine & Eucalyptus Scented Candle, Jo Malone, preço sob consulta

Mais do que iluminar e aromatizar o ambiente, as elegantes velas da marca inglesa Jo Malone são objetos finos de decoração. A edição especial de fim de ano Pine & Eucalyptus Scented Candle enaltece a pinha, clássico enfeite natalino, com toque fresco de eucalipto.

4. Delineador de Unhas Vernis Liner, Dior, R$ 125*

Precious Rock, a esperada linha natalina da Dior, reinventa o conceito de pedras preciosas em uma versão moderna, cercada de brilho, cor intensa e irreverência. Entre batons superpigmentados e esmaltes luminosos, destaque para o Delineador de Unhas Vernis Liner, ferramenta inovadora para criar nail arts.

5. Óleo Hidratante Quinoa & Amêndoas, Boticário, R$ 67,90*

A marca Nativa Spa, O Boticário, agora reformulada, ganhou, além de embalagens modernas, um novo ativo nutritivo. O óleo extraído da quinoa (grão consagrado na culinária) foi acrescentado a todos os produtos corporais, como o Óleo Hidratante Quinoa & Amêndoas. Age como emoliente e previne a flacidez.

6. Perlés Christmas Collection, Guerlain, R$ 280*

O clássico Pó Iluminador Météorites, Guerlain, ganha a versão comemorativa Perlés Christmas Collection, com três tons perolados que, juntos, destacam os traços do rosto. As esferas rosa dão leve cor ao make, enquanto as brancas e alaranjadas disfarçam imperfeições.

7. KitRitual Paz e Amor, The Body Shop, R$ 29*

Para quem acredita no poder da fé e na força das palavras, o kit Ritual Paz e Amor, The Body Shop, com a dupla de sabonetes em barra vegetal e esfoliante, traz na embalagem os dizeres mais desejados desta época do ano. Ambos têm aroma suave e levemente adocicado.

