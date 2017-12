As tendências de batom que vão bombar em 2018

O verão está pertinho e a tendência da estação é ser nada discreta. As opostas de batons para 2018 investem em makes com tonalidades vibrantes e ousadas com muito gloss, metalizado e vermelhão, como aponta Caroline Couto, maquiadora profissional do Studio W em São Paulo.

Vermelhos com fundo laranja e cereja

Estes prometem trazer o poder para a make de qualquer um, ao mesmo tempo que carregam a sensualidade e o mistério de qualquer batom vermelho. Com essas duas opções, vale explorar nas sombras e na criatividade do delineado.

Gloss

O truque do próximo ano é abusar no brilho labial. A dica é escolher qualquer cor de batom e passar por cima um gloss. O resultado final é uma boca reluzente, hidratada e cintilante.

Brilho para todo lado

Os batons cintilantes ou metalizados são a aposta para aqueles que não têm medo de ousar. “Esse com certeza é o hit do momento”, afirma Caroline. A ideia é usar este batom com uma make bem simples para dar destaque ao brilho dos lábios. Olhos esfumados em tons terrosos podem ser uma ótima combinação para uma boca mais impactante.

