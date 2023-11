Honey Lips: Aprenda a reproduzir a trend dos lábios de mel

As tendências de maquiagem têm surgido em uma velocidade acelerada com o crescimento do TikTok. Inspiradas em celebridades e, principalmente, em frutas, bebidas e flores, as trends de “latte makeup” e “vanilla makeup” foram extremamente populares nos últimos meses. Agora, temos também os honey lips (lábios de mel), que usa como referência o dourado e um acabamento laqueado. Ana Veiga, maquiadora do time Vult Pro, ensina a reproduzir!

“A honey lips é mais uma tendência que vem com muita força e traz novas oportunidades e referências que acabam se perpetuando nas maquiagens do dia a dia de todo público jovem, mas não deixam de ser um efeito viral do Tiktok“, completa.

Ela também pontua esse feito de maquiagens inspiradas em alimentos e bebidas.

Como fazer o honey lips?

“O ideal para compor o honey lips é ter uma sombra dourada, um lápis de boca nude e um gloss transparente”, sugere a beauty artist.

Um iluminador com a tonalidade terrosa ou com partículas douradas pode te ajudar a criar o efeito, finalizando com um acabamento brilhante e juicy.

“A principal técnica explorada nessa trend são os lábios com efeito luminoso e o acabamento glossy. O efeito dourado passa a ideia de mel, mas a trend permite muitas variações e interpretações, como, por exemplo, ousar em um fundo azul, roxo ou até mesmo prateado”.

Confira um tutorial:

Funciona para todas?

O dourado pode não harmonizar com todo mundo, mas, como a maquiadora citou, é possível adaptar a trend.

Entre tons coloridos e frios, como um marrom mais fechado ou um damasco, é fácil encontrar cores que conversem com a sua beleza e consiguam trazer essa vibe de verão.

A beauty artist e expert Angélica Silva criou sua própria versão da trend, usando contorno marrom e iluminador dourado, abrindo um leque de possibilidades. Confira abaixo:

Que tal essa nova trend?