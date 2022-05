6 hidratantes vaginais e outros produtos para cuidar da região íntima

O sexual wellness é uma tendência constante no mercado de beleza e de saúde íntima. A parte boa é que, com a tecnologia disponível e a preocupação ambiental batendo à porta das empresas, os produtos lançados recentemente unem qualidade e sustentabilidade. Tudo para você conseguir criar um ritual de autocuidado que também considere a região íntima. Selecionamos os destaques em hidratantes vaginais aqui:

Sérum íntimo, da Lubs

Depois de fazer sucesso com a geração Z com seus lubrificantes veganos e design minimalista, a Lubs traz para o mercado um produto de sexual care pensado para manter a região íntima hidratada. A ideia é usá-lo como uma espécie de “sérum pós-sexo”, porque tem propriedades que auxiliam na irritação da pele e no aumento da elasticidade. A indicação é usar de duas a três gotas todas as noites ou após situações de atrito – considere do sexo à depilação. R$ 109, na Lubs.

Coconut Cream, da INTT

A manteiga de coco feita com ingredientes naturais brasileiros é indicada para hidratar o corpo e a região pélvica. O óleo de coco é um excelente bactericida e ajuda no combate dos fungos e bactérias da região. Já a manteiga de murumuru faz a função emoliente e a manteiga de karité entrega a hidratação. R$ 29,91, na Gall.

Sabonete íntimo em barra, da B.O.B

Além da sustentabilidade envolvida na prática – sem embalagens plásticas e ingredientes naturais –, a B.O.B desenvolveu um sabonete íntimo sem qualquer ingrediente que altere o pH da região. Um milagre, né? A sensação de frescor mantém a flora saudável e, em nenhuma circunstância, vai mascarar os cheiros próprios da sua vulva. R$ 43,50, na B.O.B.

Óleo hidratante, da Feel

Feito com óleo de coco, melaleuca, óleo de camomila e lavanda, este óleo ajuda com as irritações da pele, tem efeito tônico e anti fúngico, é cicatrizante, entre tantas outras características. Indicado para o corpo todo (apenas na parte externa, ok?), o produto pode ser testado principalmente nas axilas, bumbum e virilha. R$ 67,90, na Feel.

Bruma hidratante, da Pantynova

Um lubrificante que é hidratante e delicioso? Temos! Feito com ácido hialurônico, que é produzido naturalmente pelo nosso corpo, o produto tem consistência de gel e poder umectante. Ou seja, proporciona o deslize do lubrificante, além de manter a pele do corpo e da região íntima hidratada. A centella asiática é outro ingrediente importante na composição: a planta é rica em aminoácidos e beta caroteno, auxiliando na cicatrização e circulação. R$ 48,90, na Pantynova.

Hidratante Calmante, Profuse, R$ 75

Parte da linha Intemé da marca, este hidratante é para ser usado na região genital externa, pois auxilia no alívio da irritação da pele, principalmente naquele momento de pós-depilação. O produto ainda promete a reparação da barreira cutânea. R$, 75, na Profuse.