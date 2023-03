Goth Fairy: Tendência de maquiagem mistura a beleza gótica com fadas

Nos últimos meses passamos por diferentes fases de beleza – mermaidcore, barbiecore, bikercore, brazilcore. Este ano, as semanas de moda 2023 nos apresentaram uma estética nova no quesito maquiagem. A junção do etéreo com glam rock deu origem ao que está sendo chamado de Goth Fairy no exterior, é a fada gótica na tradução literal.

A Milan Fashion Week trouxe o punk surrealista na make com a Moschino, enquanto a Prada focou nos cílios exageradamente coloridos. Em Paris, a Dior caprichou no olho escuro esfumado com adornos celestiais nos cabelos das modelos e em NY, a Rodarte fez os delineados gráficos mais majestosos do mundo da moda e a Anna Sui trabalhou com cores, muitas cores. O desfile mais recente da Versace também contou com delineados poderosos, brilhantes e mágicos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RODARTE (@rodarte) Continua após a publicidade

As referências citadas acima resultam na estética Goth Fairy. A maquiadora britânica Pat McGrath, uma das mais relevantes da atualidade, foi a responsável pela beleza de parte dos desfiles acima – como os tons intensos e vibrantes da Anna Sui e os olhos magnéticos da Versace, e uma das pioneiras nesta trend.

Cores da Goth Fairy

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RODARTE (@rodarte) Continua após a publicidade

Usar cores na maquiagem não é nenhuma novidade. Na verdade, isso tem se tornado cada vez mais popular. As fadas góticas usam as cores de forma criteriosa, como no caso da Rodarte. O olho vem com um delineado gráfico preto, com tons de azul na parte inferior dos olhos, porém, o ponto alto do make é a boca colorida. As cores são mais escuras e bem profundas. Essa maquiagem é assinada pelo maquiador James Kaliardos.

Delineados gráficos: os queridinhos da Goth Fairy

A Rodarte e a Versace acertaram em cheio na tarefa de criar olhares hipnóticos com delineados marcantes e gráficos. A pele é bonita, natural e o grande destaque são os olhos, a associação com o fairy gothic é quase instantânea. Pat McGrath fez o perfeito delineado preto (que parecem asas) com glitter para a Versace, unindo o melhor do glam rock com as fadas.

Sem medo do exagero

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valentino Beauty (@valentino.beauty)

A alta costura da Valentino também bebeu dessa fonte glamorosa, gótica e etérea. A marca italiana foi longe no exagero, com um olhão preto, boca marcante, em tons escuros, e sombra colorida nas sobrancelhas, têmporas e bochechas.

E você, está pronta para incorporar no visual?