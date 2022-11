Shaggy bangs: a volta da franjinha despojada

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Você é adepta da franja ou está considerando investir em uma? Que tal apostar na Shaggy Bangs? O estilo consiste em uma franjinha menos alinhada, com as laterais mais alongadas e fios mais volumosos e com movimento. Perfeita para o verão.

O modelo é ideal para quem busca um look mais natural, já que esse tipo de franja não precisa de uma finalização mais certinha, na verdade, quanto mais bagunçada e ousada, melhor.

Para qual tipo de cabelo é indicado?

Ela pode ser adaptada para diferentes tipos de textura, então se você tem cabelos lisos, ondulados ou cacheados, dá para investir nessa tendência. A densidade dos fios também não atrapalha, é possível fazer a franjinha mais rala ou mais cheia, tudo vai depender de como as suas madeixas se comportam e do seu gosto.

Cuidados com os fios

Para que eles fiquem despojados e não sejam confundidos com cabelos com frizz, mantenha os tratamentos capilares em dia. Invista em linhas com óleos, como o de argan e o de macadâmia. Na hora de finalizar, opte por um CC cream enriquecido com proteína do linho e vitaminas C e E, que proporcionam mais brilho e maciez às madeixas e ainda protegem das altas temperaturas do sol e das ferramentas modeladoras, como o secador e a chapinha.

Como finalizar

A ideia da shaggy bang é um visual mais despojado, ou seja, você não precisa passar horas tentando manter os fios superalinhados. Nesse caso, é mais interessante apostar em uma finalização natural. Então comece aplicando um CC Cream nos cabelos e depois penteie da forma que preferir. Deixe secar. Se você tem madeixas encaracoladas, vale aplicar um ativador de cachos e dar uma amassadinha com as mãos para uma melhor definição. Para modelar, você ainda pode ainda apostar em pomada de finalização seca ou pó de texturização.

Defina o comprimento do corte

Como se trata de um corte mais abstrato, ele pode ser adaptado para valorizar diferentes formatos de rosto e texturas. Mas, antes de passar a tesoura nos fios, escolha algumas referências e mostre para o seu cabeleireiro para que ele crie uma versão exclusiva.

Está em dúvida sobre qual franja é a melhor opção para o seu formato de rosto? Confira nesse vídeo, ensino como escolher: