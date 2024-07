Estes são os maiores lançamentos de beleza de julho de 2024!

Julho correu diante dos nossos olhos, e damos adeus ao período de férias – enquanto ainda acompanhamos as Olimpíadas de Paris de 2024. Mas o mês foi bom para além do descanso e das escapadas da rotina, pois também veio recheado de grandes lançamentos de beleza para complementar nossas rotinas e renovar os rituais antigos. Que tal um novo cleanser facial?

Neste mês, quem garantiu a felicidade dos amantes do mercado de beleza foi a Rare Beauty, fundada pela atriz e cantora Selena Gomez, que chegou com duas novidades muito aguardadas no mercado brasileiro. Mas quem realmente dominou a lista de novidades foram os lançamentos de skincare – garantimos que será difícil escolher o seu preferido. Confira:

Lançamentos de julho na maquiagem

Soft Pinch Luminous Powder Blush | Rare Beauty

A Rare Beauty é bem estabelecida devido ao sucesso de seus blushes líquidos – o Soft Pinch Liquid Blush – que são aclamados pela sua alta pigmentação e durabilidade.

Para a novidade da vez, a idealizadora Selena Gomez juntou seu carro-chefe com a textura e brilho dos seus iluminadores em pó. O resultado é um blush cintilante em pó – que já está se tornando tendência no Brasil – com base altamente pigmentada e acabamento aveludado.

O lançamento chega em seis tonalidades diferentes, que variam desde o rosa claro até o terracota, a fim de se adaptar aos diversos tipos de pele.

Soft Pinch Luminous Powder Blush | Rare Beauty Compre agora: Sephora - R$ 199,00

Batom Customizável e Cases | Eudora

Para celebrar o Dia do Batom, a Eudora lançou o seu primeiro batom customizável, o Amulips, que permite escolher desde a cor do batom até a embalagem, criando uma experiência própria para cada uma.

A novidade chega com 8 cores, 2 acabamentos e 3 cases, resultando em até 64 combinações distintas – uma para cada dia, que tal? Além de criar uma experiência única para você, o Amulips ainda se torna um acessório para as it girls.

Batom Costumizável e Cases | Eudora Compre agora: Eudora - R$ 59,90

Carmed Boiadeira | Carmed

A Carmed tem tido um grande impacto com seus diversos lançamentos de hidratantes labiais, assim como é inegável o impacto de Ana Castela na indústria musical, então, nada melhor do que uma collab!

Ambas se uniram para o lançamento do Carmed Boiadeira, com fragrância e gostinho de brigadeiro, que faz parte da coleção de hidratantes doces, com outros como leite condensado e doce de leite.

Base e corretivo matte com Niamicida | Payot

A Payot acaba de lançar umas nova base matte e corretivo matte, ambos com alta cobertura e disponível em 7 tonalidades. Os dois produtos contam com a Niamicida como ativo principal, regulando a oleosidade e diminuindo a aparência dos poros. Nossa editora, Naiara Taborda, testou os dois produtos, e virou fã: são fáceis de espalhar, ficando bons mesmo usando os dedos, e têm boa cobertura sem craquelar ou acumular em linhas finas

Lançamentos de julho no skincare

Limpador Facial Glicerinado | Creamy

A Creamy lançou o primeiro limpador facial com alta concentração de glicerina no Brasil, o Limpador Facial Glicerinado. A novidade inédita chega com 50% de glicerina em sua composição, e é ideal para quem busca limpeza sem agredir a pele, pois garante uma hidratação profunda da derme.

“A glicerina possui propriedades hidratantes e umectantes, atraindo umidade para a pele e mantendo-a hidratada e suave”, pontua o Dr. Luiz Romancini, dermatologista e CPO da marca, em comunicado.

Além da glicerina, o cleanser facial também conta com extratos de Aloe Vera e Avena Sativa, conhecidos por terem propriedades calmantes e que fortalecem a barreira protetora da derme.

skin.q | Quem Disse, Berenice?

No mercado de beleza, uma das grandes tendências são os produtos que se assemelham a comida ou docinhos. Seguindo esta linha, a Quem Disse, Berenice? lançou a linha skin.q, que conta com produtos com fragrâncias gourmand ou ‘notas de comestíveis’, que trazem aromas como o doce de leite, brigadeiro e casquinha de baunilha.

O lançamento conta com um gel de limpeza, um esfoliante, um hidratante facial e um gloss labial, vindo para ressignificar sua rotina de autocuidado.

The Face & The Body | Bioré

A Bioré trouxe ao Brasil suas novas espumas de limpeza facial e corporal, a The Body e a The Face. Com uma textura semelhante à do chantilly, ela promete absorver a sujeira ao mesmo tempo em que protege a barreira cutânea e mantém a hidratação da derme.

A The Face está disponível em três versões: a Moisture (pele normal a mista), Rich Moisture (pele seca) e Oil Control (pele oleosa).

A espuma corporal também tem uma forma densa e cremosa, que limpa a derme com o mínimo atrito possível, e está disponível em três fragrâncias diferentes: Purely Savon, Brilliant Bouquet e Healing Botanical.

Lançamentos de julho para o corpo

Find Comfort Exfoliating Body Wash | Rare Beauty

E a Rare não veio apenas com um lançamento. A marca lançou o aguardado sabonete esfoliante corporal da linha “Find Comfort”: o Find Comfort Exfoliating Body Wash.

O sabonete líquido traz notas harmoniosas de casca de limão, doce jasmim e madeira cashmere, além de seu ingrediente principal: a geleia de konjac, conhecida pelas suas propriedades esfoliantes suaves.

A CLAUDIA já testou um dos itens da linha “Find Comfort” e incorporou na rotina de “Banho Premium”, veja no link.

Find Comfort Exfoliating Body Wash | Rare Beauty Compre agora: Sephora - R$ 169,00

Cuide-se Bem Bob Esponja | O Boticário

Para comemorar os 25 anos do nostálgico Bob Esponja, O Boticário se uniu à personagem para o lançamento de sua própria linha de cuidados corporais, digna dos moradores da Fenda do Biquíni.

Os produtos, que são 100% veganos, contam com uma fragrância inspirada no abacaxi e na pina colada, sendo perfeita tanto para os adultos nostálgicos quanto para os pequenos que ainda assistem ao desenho.

O portfólio da linha chega com 14 produtos, que variam desde cuidados para o corpo até maquiagens, que também são complementados por alguns acessórios fofíssimos.

Linha de Cuidados Corporais | Vult

Já a Vult garantiu uma linha completa de cuidados para o corpo, que conta com 18 produtos para garantir o cuidado das peles brasileiras. A linha contempla hidratantes corporais, hidratantes para a extremidades secas e mãos, hidratante corporal para o banho, sabonetes líquidos e sabonetes íntimos.

O lançamento foi separado em duas vertentes: a Hidraluronic Firmeza e Elasticidade, que combina ácido hialurônico e colágeno, e a Hidraluronic Hidratação Intensiva, formulada com ácido hialurônico e glicerina.

Lançamentos de julho na perfumaria

My Way Néctar Eau De Parfum | Giorgio Armani

Se você está à procura de uma nova fragrância para o dia a dia, a Giorgio Armani apresentou o novo My Way Néctar Eau De Parfum, um perfume que revela um conceito profundo de espírito livre.

A novidade é carregada por uma fusão de flores e frutas, abrindo com notas de topo frescas de pera e combinadas com o ruibarbo. Já no centro da fragrância, as notas frutadas são combinadas com o cítrico da bergamota e a flor de laranjeira.

My Way Néctar Eau De Parfum | Giorgio Armani Compre agora: Sephora - R$ 489,00

Ekos Ryos | Natura

A Natura Ekos finalizou o mês com o lançamento de sua nova linha de fragrâncias inspiradas na cultura amazônica, a linha Ryos. Na linha, o Ryo Vivo se destaca pela presença da essência da flor da jarana amazônica – uma fragrância floral aquosa – enquanto o Ryo Chuva capturou a essência da chuva amazônica, que transborda em biodiversidade. Nada como celebrar o Brasil e sua beleza!

Coffee Addictive | O Boticário

Pensando na sedução e na irreverência, a linha Coffee de O Boticário apresentou uma dupla de fragrâncias, inspiradas nos divertidos drinks de café.

Para as mulheres, a marca sugere o Coffee Addictive Oriental Frutal, que carrega uma perfumação sedutora com um topo de frutas vermelhas combinadas com a flor de jasmim e um adocicado toque de baunilha.

Já para os homens, a dica é o Coffee Addictive Oriental Aromático. A fragrância une notas de topo com cardamomo e noz-moscada, e é complementada pela lavanda, o alecrim e as leves notas de café.

Novos Body Splashs | Sol de Janeiro

A Sol de Janeiro é mais uma das marcas que vem roubando a cena, e agora conta com três novas fragrâncias para encantar o público! O Carioca Crush é um mist marcado por notas frescas de pera, violeta rosa e cedro-branco, transmitindo uma autoconfiança audaciosa.

Já o Summer e Amor é um mist que celebra o amor, com notas de amêndoa cremosa, flor de laranjeira e madeiras ensolaradas.

E, para fechar, a marca traz o Beijos de Sol, um body mist com notas de pele de pêssego, leite de coco e pétalas de frangipani, perfeito para uma tarde na piscina.

