Máscara facial vale a pena? Quais os benefícios?

Máscaras faciais se tornaram febre há alguns anos – é comum ver gente que incluiu o tratamento na rotina de beleza. Mas que benefícios elas podem trazer para o rosto? A médica Fernanda Nichelle, especialista na área estética, conta à CLAUDIA se vale mesmo a pena.

“As máscaras faciais podem aumentar a efetividade dos demais produtos em uso, trazendo resultados mais satisfatórios. Elas têm ativos em maior concentração que um hidratante, por exemplo, e ficam em contato com a pele por até 20 minutos, e a sensação é que a hidratação é otimizada nesse período. Hoje, existem também máscaras com ativos adstringentes para peles mais oleosas, que potencializam o uso dos cosméticos”, explica.

Quando usar máscara facial?

A periodicidade e o tempo que o produto ficará em contato com rosto vai depender do tipo de ativo que a máscara possui, diz a especialista. “Existem máscaras para serem usadas por cinco minutos, já outras, por 20 minutos. Há ainda máscaras coreanas que podem ser usadas por apenas um minuto e ainda assim são eficazes. Então, depende muito do ativo utilizado.”

As máscaras podem ser utilizadas duas ou três vezes na semana, de preferência durante a rotina de skincare noturna. Use logo após a limpeza e o tônico adstringente, para garantir que os ativos penetrarão bem na pele. Após, é só seguir com os produtos de costume.

Qual máscara facial escolher?

Saber seu tipo de pele é primordial para optar pela máscara facial que fará bem para o seu rosto. “Peles mais secas merecem máscaras hidratantes, enquanto peles mais oleosas precisam de máscaras mais secativas”, aponta.

Continua após a publicidade

Quais cuidados tomar?

É importante checar com a dermatologista se seu rosto está pronto para aplicar uma máscara facial. “Uma pessoa com melasma não pode usar uma máscara com ativo irritante, que possa piorá-lo. Uma paciente com acne não deve usar uma máscara muito hidratante, pois isso pode piorar a condição da pele. Procure sempre orientação médica”, recomenda Fernanda.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.