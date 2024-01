Conheça a J-Beauty: a tendência de beleza do Japão

Mulheres japonesas valorizam tempo e qualidade quando o assunto é skincare. Para elas, a praticidade é o lema central. Não à toa, a J-Beauty (japanese beauty ou “beleza japonesa”) tomou conta das redes sociais em 2023, apresentando ao mundo a beleza eficiente.

Em vez de mil passos elaborados, a J-beauty foca na limpeza, hidratação e proteção. Há opções de produtos que agem em pouquíssimo tempo com maestria, como o caso das máscaras faciais que hidratam o rosto em apenas um minuto.

O mercado brasileiro já conhece muitíssimo bem a Bioré, mas as recém-chegadas ao mercado nacional Saborino e AHA também fazem bonito. Com opções para hidratação e limpeza da pele, essas duas gigantes do mercado japonês contemplam uma rotina de cuidados descomplicada. Veja acima alguns lançamentos das três marcas.

1. Saborino

Queridinha no Japão, a marca Saborino é uma das que oferece uma rotina de skincare descomplicada com as máscaras Sheet Masks, nas versões Dia e Noite. Em apenas um minuto, o produto deixa a pele macia, refrescante e relaxada, facilitando o processo de remoção de células mortas, tonificação e hidratação. A versão noturna é perfeita depois de um dia exaustivo!

Saborino Morning Mask, 32 unidades por embalagem, R9,90. Saborino Night Mask, 28 unidades, R9,90

Continua após a publicidade

2. AHA Cleansing Research

Diferente dos tradicionais sabonetes faciais líquidos, a AHA Cleansing Research traz para o mercado nacional uma opção em pó, mais fácil de transportar. O AHA Limpador Facial Enzimático em Pó vem em um sachê e, com apenas algumas gotinhas de água, se transforma em uma espuma rica para limpar o rosto e desobstruir os poros. Indicado para peles mistas, oleosas e com tendência a acne, é um ótimo aliado às máscaras da Saborino, e funciona muito bem antes da hidratação da pele.

AHA Limpador Facial Enzimático em Pó, 30 sachês por embalagem, R$169,90.

3. Bioré

A Bioré está no Brasil desde 2017. Possui produtos de limpeza facial e protetores solares e é uma marca bem conhecida pelas brasileiras. Recentemente, lançou a versão premium do best seller, Aqua Rich, com o Bioré UV Aqua Rich Protect Lotion, que possui um filtro químico UV. Com rápida absorção, é ideal para passar antes da maquiagem, com uma textura leve, confortável e acabamento incolor.

Bioré UV Aqua Rich Protect Lotion, R$139,90.