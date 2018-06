Nossa pele está sujeita a enfrentar os raios solares em todas as estações do ano – inclusive no inverno. Por isso, a proteção diária é essencial para prevenir os danos. Segundo Carla Bortoloto, dermatologista clínica e cirúrgica, “a radiação solar está presente mesmo em dias nublados e de temperaturas baixas”.

.Além disso, devemos manter a atenção redobrada com as influências dos raios UVA e UVB – as duas variações dos raios ultravioletas encontrados na radiação solar – mesmo na estação mais fria do ano.

“A UVA, que está presente durante todo o dia, leva a um envelhecimento da pele, com redução das fibras elásticas e do colágeno e ainda à piora das manchas já existentes”, afirma a dermatologista.

“Já a UVB, que está presente por volta das 10h da manhã até as 16h da tarde, pode, além de causar o envelhecimento, levar à uma alteração direta no DNA celular, que futuramente pode causar um câncer de pele”, diz a dra. Carla sobre os perigos da falta dos cuidados no inverno.

Para evitar os prejuízos, o órgão americano FDA (Federal Drug Administration) recomenda o uso de um filtro solar com fator de proteção igual (FPS) a 30. “Fatores de proteção maiores, como FPS 50 e 70 são mais eficazes para formar a barreira necessária, porém a diferença entre esses fatores e o FPS 30 são muito pequenas. O mais importante é reaplicar o filtro solar de 2 em 2 horas, para que não perca o seu efeito. E a quantidade deve ser equivalente a meia colher de sopa para a região da face e pescoço apenas“, indica a especialista.

Não se esqueça

De acordo com a dermatologista, as regiões do corpo que você deve passar protetor solar no inverno são:

Rosto;

Orelhas;

Pescoço;

Nuca;

Colo;

Braços e toda a região descoberta e que pode ser exposta ao sol;

E utilizar óculos de sol com proteção solar recomendado com lentes específicas em vez de passar o produto ao redor dos olhos.

