Como não estranhar mudanças radicais nos cabelos

Corte aqui, aplique acolá. O cabelo é um poderoso elemento de expressão, capaz de indicar ao mundo quem somos, antes de qualquer palavra sair da nossa boca. Com tanta importância, é comum ter medo das transformações ou, ainda, ter aquele choque depois de realizar mudanças mais bruscas na cor ou comprimento. Mas não precisa ser tão pesado assim! Se você seguir tim-tim por tim-tim do que a Claudia traz a seguir, a sensação de desconforto com as mudanças pode ser reduzida drasticamente. Vamos lá?

Pense bem antes da mudança

Términos de relacionamento, promoções no trabalho ou viagens internacionais podem trazer à tona a vontade de mudar os fios, como lembra a cabeleireira visagista Thamy Carvalho: “Sempre que alguma área da nossa vida muda, muda também a percepção que temos sobre nós. Uma das formas de externalizar isso é alterando o visual.”

Refletir sobre estar disposta ou não a fazer aquilo é uma excelente maneira de evitar arrependimentos no futuro. Se a mudança vier como forma de representar que algo está diferente na sua visão de mundo, a delicadeza no processo de decisão deve ser redobrada. “Resolva primeiro essas questões e, aí sim, procure um profissional para promover a transformação”, completa a hair stylist Simone Mino.

Atenção às referências!

Não é incomum encontrar mulheres insatisfeitas com o resultado do corte de cabelo feito no salão. Muitas vezes, isso acontece porque as referências utilizadas são de outros cabeleireiros, que podem não trabalhar da mesma forma, ou porque as fotos são de mulheres com características completamente diferentes das suas. Ok, e o que fazer então? Busque referências de pessoas parecidas com você e, preferencialmente, que tenham feito o cabelo com o mesmo profissional que você vai fazer.

Pesquise os cuidados que você precisa ter

Quem nunca desejou um visual e ficou arrependido depois de fazê-lo pela quantidade de cuidados que ele exigia? “Infelizmente, não acordamos impecáveis todas as manhãs e alguns cortes precisam de mais manutenção, como usar secador frequentemente”, pontua Simone. Para evitar a situação, pesquise a respeito e veja se está disponível a cumprir o que o corte pede.

Continua após a publicidade

Mude, mas aos poucos

Quem disse que a mudança precisa ser radical? “Se não estiver 100% confiante, pode cortar (ou colorir) aos poucos”, afirma Thamy. Chegando ao resultado de forma gradual, você tem mais tempo para se acostumar e, paralelamente, ver se realmente quer aquilo se ou uma etapa anterior já foi suficiente. “É melhor aproveitar o caminho da transformação do que fazer a mudança na pressa e acabar não se reconhecendo depois.”

Vale lembrar que isso pode ser especialmente recomendado para quem está saindo de um cabelo muito escuro para um muito claro, já que nem sempre é possível – ou saudável – descer tantos tons de uma única vez.

Use ferramentas digitais

“Existem aplicativos que simulam a mudança e minimizam o choque do resultado final”, lembra a hair stylist. Além disso, há filtros nas redes sociais que cumprem a mesma função. Também é possível consumir conteúdos de pessoas que possuem o cabelo que deseja, para se acostumar com aquele corte ou cor.

Consulte um visagista

“A análise visagista permite realizar transformações que correspondam ao momento em que a pessoa está, a imagem que ela quer demonstrar e o que vai realçar a beleza natural, considerando a personalidade e estilo da pessoa”, conforme a visagista. Por estar associado ao que a pessoa é, a fase da vida dela e o que ela quer passar, geralmente é uma forma segura de entender o que vai fazer sentido para você e, consequentemente, evitar arrependimentos.