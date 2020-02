Dior lança três esmaltes apenas para as brasileiras

Da esquerda para a direita, as cores Orange Psyché’delique, Rose Vamp e Rose Rouge Flamboyant

Foto: Divulgação/Dior

As loucas por esmaltes podem esperar uma novidade e tanto para o fim do ano: a grife de luxo Dior preparou o lançamento de três cores exclusivamente para as brasileiras. O cosmético deve chegar ao mercado nacional a partir do início de dezembro de 2010.

As cores se chamam Rose Vamp (número 453), Orange Psyché’delique (número 545) e Rose Rouge Flamboyant (número 677). Além dessas três cores que serão vendidas apenas no Brasil, a Dior tem outras 15 tonalidades da coleção chamada Vernis, que também chegará ao país.

Inspirada na alta costura, a nova fórmula do cosmético promete reestruturar as proteínas da unha e lutar contra o seu envelhecimento. O preço médio sugerido é de R$ 74.