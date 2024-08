Como ficar cheirosa o dia todo? Veja 10 passos infalíveis

Desde que a influenciadora Gabriela Brandt compartilhou seu passo a passo para ficar cheirosa todos os dias, a internet foi à loucura e quer saber como manter o bom cheiro sempre. Não à toa, o vídeo viralizou nas redes sociais e as pessoas estão testando e confirmando a eficácia das dicas. Reunimos todas elas para você também alcançar isso!

“Ensinei essas dicas para as minhas amigas, porque todas elas diziam que sou uma pessoa cheirosa”, diz Gabriela. O vídeo com o passo a passo ultrapassou 500 mil curtidas e 250 salvamentos no TikTok e fez com que usuários testassem e comprovassem o poder dessa rotina de cuidados.

“Você não precisa seguir esses 10 passos todos os dias, mas eu os faço todas as vezes que vou lavar o cabelo. Então, dia sim, dia não”, explica. O ponto mais importante da lista, segundo a influenciadora, é que todos os produtos sejam cheirosos. Agora, vamos ao que interessa:

1- Sabonete em barra

Usar o sabonete em barra, com uma fragrância que você goste, no banho é o primeiro passo recomendado por Gabriela.

2- Sabonete em óleo

Escolha um sabonete em óleo para fazer a segunda lavagem do corpo e deixar sua pele ainda mais macia e perfumada.

3- Shampoo e Condicionador perfumados

A terceira dica é escolher um shampoo e condicionador que, além de tratar as madeixas, também possuam uma fragrância gostosa.

4- Passar óleo corporal e não enxaguar

O pulo do gato é aplicar um óleo corporal enquanto a pele ainda estiver úmida. “Fique besuntada de óleo e não enxague o produto. Saia do banho e seque com a toalha”, indica Gabriela, que acrescenta: “não use a mesma toalha do corpo para o cabelo, assim o óleo não vai para os fios”.

5- Hidratante corporal para fixar o perfume

Depois de sair do banho, Gabriela recomenda passar um hidratante corporal com cheiro agradável no corpo besuntado com óleo. Além de cuidar da pele, esse passo é importante porque “o hidratante vai fazer o perfume fixar melhor na pele”, de acordo com ela.

6- Body Splash

Com a pele ainda molhada do hidratante, aplique um body splash no corpo inteiro.

7- Leave-in para o cabelo

Escolha um leave-in cheiroso, com proteção térmica e de boa qualidade, e passe em todo o comprimento do cabelo.

8- Óleo reparador de pontas

Após secar as madeixas, aplique um óleo com uma fragrância que você goste para dar um cheiro ainda melhor para seus fios.

9- Muito perfume

Agora, sim, borrife o seu perfume corporal. “Espirra em tudo”, brinca Gabriela. Passar nos pontos de maior pulsação, como pulso, joelho e pescoço, são estratégias.

10- Perfume para cabelo

“Compre um perfume de cabelo para passar nos fios”, diz ela. É que o corporal pode fazer mal para as madeixas, por conter álcool e outros ingredientes que podem ressecar as pontas.

Precisa fazer isso sempre?

“Não tem a menor necessidade de fazer isso todo dia”, responde Gabi. Para ela, essa rotina pode ser guardada para ocasiões especiais. “Quando você segue esse passo a passo, você toma conta do ambiente por conta do cheiro e segue cheirosa até o outro dia“, finaliza ela. Uma estratégia é selecionar parte dessas dicas para seu dia a dia!

Vídeo completo com as dicas de Gabi Brandt para ficar sempre cheirosa

