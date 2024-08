Como tirar tinta de cabelo da pele? Aprenda aqui

Pintar os fios você mesma pode ser uma maneira prática e econômica de renovar o visual. Mas tem um desafio que é normal enfrentar durante o processo: tirar a tinta de cabelo da pele depois de concluído todo o processo.

Se você já passou pelo desconforto de encontrar tintura no rosto, pescoço ou mãos após uma sessão de coloração, sabe o quanto isso pode ser frustrante. Felizmente, com algumas técnicas simples e precauções, é possível tanto retirar a mancha sem se estressar quanto minimizar o risco de sujeira como um todo.

Como tirar a tinta de cabelo da pele?

Imediatamente após notar a mancha, lave a área com água morna e sabão. Caso essa técnica mais simples não funcione, existem outras opções com receitas caseiras. A dermatologista Ana Maria Pellegrini indicou algumas:

usar um removedor de maquiagem à base de óleo para dissolver a tinta;

usar álcool ou peróxido de hidrogênio em um pedaço de algodão, esfregando suavemente sobre a mancha;

misturar bicarbonato de sódio com sabonete líquido até formar uma pasta que deve ser esfregada na área manchada;

aplicar óleo de coco ou azeite na mancha, deixando agir por alguns minutos antes de limpar com um pano úmido.

E que tal investir na precaução? Existem algumas estratégias que você pode usar antes e durante o processo.

Como evitar as manchas?

Aqui, para proteger a pele, você pode aplicar vaselina, creme hidratante ou óleo ao redor da linha do cabelo, orelhas e pescoço antes de aplicar a tinta.

Já para evitar manchas nas mãos, o ideal é sempre usar luvas descartáveis, antes mesmo de misturar a coloração e o desenvolvedor. “É interessante também colocar uma toalha velha ou uma capa de proteção sobre os ombros para proteger o pescoço e a roupa”, completa Ana Maria.

E, claro, tome cuidado na hora da aplicação em si, utilizando um pincel específico para tintura para evitar que escorra e para auxiliar especialmente na parte da raiz e do contorno da cabeça (testa, orelhas e nuca).

Débora Venturini, Gerente Sênior de Educação da Wella Company, também ressalta que se for colorir todo o cabelo, vale iniciar a aplicação pela raiz e somente depois aplicar no comprimento e pontas. “Isso irá facilitar o manuseio enquanto ele estiver dividido e evitar que a parte já colorida encoste na pele.”

E vale a pena ainda manter um pano úmido próximo para limpar imediatamente qualquer tinta que caia na pele ou superfícies e para retirar o excesso de produto que possa estar no contorno da cabeça.

Pintando o cabelo com mais praticidade

E como deixar o processo ainda mais prático? As especialistas ainda deram algumas dicas que podem facilitar – e muito – a sua vida na hora de aplicar a tintura.

Antes de tudo, deixe todos os materiais prontos (os produtos, um pincel de coloração, toalhas, presilhas e pente) para começar a pintar e escolha um local adequado, com uma boa luz, espelho e um apoio para as ferramentas.

Em seguida, divida os cabelos em seções pequenas e prenda-as com grampos ou presilhas para facilitar a aplicação uniforme da tinta. Antes de aplicá-la em todo o cabelo, faça um teste de mecha para garantir que a cor é a desejada e que não há reações alérgicas.

Mantenha também um relógio à vista para monitorar o tempo de ação da coloração, evitando deixar a tinta no cabelo por menos ou mais tempo do que o necessário. E, claro, siga sempre as instruções do fabricante do produto.

