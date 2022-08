Guia de cuidados noturnos para cabelos mais fortes e saudáveis

A tecnologia dos cosméticos à nossa disposição no mercado evoluiu tanto que já temos produtos que tratam os nossos cabelos enquanto dormimos. Pensar nisso anos atrás era muito futurístico, não? Hoje, se soubermos dos prós e contras desse tipo de tratamento, conseguimos aproveitar muito bem os benefícios.

Para explicar o que pode ser bom ou ruim em uma rotina de tratamentos noturnos, CLAUDIA conversou com a dermatologista e tricologista Luciana Passoni, que explica tudo que devemos fazer para não errar na hora de cuidar dos fios à noite.

Touca de cetim é aliada, mas não use com óleos capilares

Ao contrário do que muitos pensam, a touca de cetim não abafa os fios e, quando usada com os produtos certos, traz excelentes resultados. “Um ponto muito interessante do cetim é que ele não provoca atrito entre os fios, o que deixa as cutículas mais fechadas e o cabelo mais forte. Uma dica de sucesso para qualquer tipo de cabelo é usar uma máscara de proteína de uma a duas vezes na semana e dormir com a touca”, diz. “Não devemos usar óleos capilares e usar a touca, porque isso, sim, abafa os fios”, ensina.

Use brumas capilares antes de dormir

“Outra opção com ou sem a touca de cetim é aplicar uma bruma capilar com redensificadores e ativos veganos. Sendo que o mais efetivo deles é o amaranto naturepepe, que atua aumentando as ligações de pontos de hidrogênio entre a cutícula e o fio”, indica.

Durma de cabelo sujo, mas nunca molhado

Para garantir que seu cabelo esteja com a saúde sempre em dia, durma com ele sempre seco. “Nunca durma com o cabelo molhado, pois além de enfraquecer o fio pode aumentar a colonização fúngica no couro cabeludo. É melhor dormir com o cabelo sujo do que molhado”, enfatiza a especialista.

Como cuidar de cada tipo de cabelo à noite?

“Os lisos devem ser escovados antes de dormir, e é preciso aplicar sérum ou máscara de preferência antes de colocar a touca. Nos cacheados, deve-se ter o mesmo cuidado, sempre incluindo produtos que garantem uma nutrição com aminoácidos que penetram de maneira melhor nos fios. No caso das cacheadas que não queiram usar a touca de cetim, deve-se usar mais óleos de umectação. Pensando em crespos, podemos usar óleo de umectação duas vezes na semana e não prender ou fazer tranças,. A touca de cetim também é recomendada, mas, lembrando, sempre sem óleos”, reforça Luciana.

Outros produtos que são aliados das madeixas quando o assunto é cuidado noturno

Além dos já citados acima, temos outros produtos que podem ser seus grandes amigos quando o assunto é cuidado noturno. “Máscaras de origem vegetal podem ser usadas diariamente ou de acordo com a sua necessidade, séruns anti-queda, com medicamentos ou anti-frizz, óleos vegetais como os de melaleuca”, sugere a tricologista.

Quando evitar tratamentos noturnos

Sim, mesmo tendo mais benefícios do que malefícios existem casos em que devemos evitar tratamentos noturnos. “Se você não possui queixas capilares, quando o cabelo está saudável e quando não há frizz, não é necessário fazer tratamentos noturnos”, explica Luciana.

Gostou das dicas e quer começar a sua rotina de tratamentos noturnos?

