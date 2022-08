6 gadgets de beleza que valem o seu investimento

Queridinhos do momento para quem ama uma rotina de cuidados prática, mas eficiente, os gadgets de beleza vieram para ficar (e facilitar nossa vida). Eles não só complementam os tratamentos e auxiliam na luminosidade e hidratação da pele, como também proporcionam aquele momento de bem-estar para lá de especial!

De diferentes maneiras e para todos os gostos, a seguir separamos 6 gadgets de beleza que vale a pena experimentar para incrementar sua rotina de skincare. Conheça!

Face Roller

O mais famoso e queridinho das amantes de skincare! Encontrados em diferentes materiais e tamanhos, o Face Roller é perfeito para liberar tensões, promover relaxamento, estimular a microcirculação sanguínea e linfática da pele!

Dica: use-o junto ao seu sérum ou hidratante preferido, fazendo movimentos de dentro para fora do rosto e pescoço.

Aparelho de limpeza facial elétrico

Os aparelhos faciais de limpeza – sim, no estilo do famoso Foreo – são ótimos para remover todos os resíduos e impurezas da pele, além de massagear o rosto de uma maneira relaxante. Hoje é possível encontrar esses aparelhos em diversas marcas e lojas, e de diversos tamanhos e cores.

Dica: não coloque muita força na hora de usar, pois pode irritar e até lesionar a pele. Opte também por usá-lo em dias alternados, principalmente se sua pele for sensível.

Massageador para a área dos olhos

Com vocês, os inimigos das olheiras! Um gadget de beleza que vale a pena testar, com certeza, é o massageador para a área dos olhos. É perfeito para diminuir as olheiras e bolsas, além de diminuir as linhas finas com seu uso frequente.

Dica: para melhor resultado, use-o com séruns e outros produtos indicados para tratamento na região dos olhos.

Massageadores hi-tech

Os massageadores hi-tech são para quem quer uma categoria premium do skincare. Se você está disposta a investir um pouco mais em certos gadgets, você precisa experimentar esse item! Com um sistema antichoque, eles garantem uma pele mais firme e luminosa, além de massagear, tonificar e definir o contorno do rosto.

Dica: para que o gadget deslize com facilidade é indispensável que a pele esteja bem hidratada.

Máscara facial de LED e Quartzo

Duas formas diferentes de entrar na categoria expert do skincare. As máscaras faciais de LED e Quartzo podem ser curiosas ao primeiro ver, mas prometem (e entregam) o resultado que você procura.

A máscara facial de LED otimiza o skincare com uma energia luminosa de baixa potência que não é invasiva, nem térmica. Entre suas funções, podemos citar a ativação do colágeno, diminuição dos poros, aceleração da eliminação de toxinas e clareamento de manchinhas.

Já a máscara facial de quartzo proporciona praticamente as mesmas vantagens, sendo diferente no requisito de tecnologia. Podemos citar com vantagem a circulação sanguínea, produção de colágeno, redução do inchaço e diminuição de olheiras e outros sinais de cansaço.

Dica: ambas as máscaras são fáceis de usar: é só posicionar sob o rosto e curtir os minutinhos de relaxamento!

Geladeirinha

Para armazenar de uma maneira prática e na medida certa seus produtos, que tal optar por uma geladeirinha? Alguns produtos exigem uma refrigeração constante, por este motivo a geladeirinha pode ser um complemento interessante para a sua rotina de cuidados.

Dica: experimente armazenar máscaras faciais, séruns e até seu face roller. No verão, isso será seu aliado para refrescar!

Quer adquirir estes gadgetes? Abaixo, você confere uma seleção especial!

1- Massageador para olhos, Foreo, R$763. Compre aqui.

2- Aparelho de tratamento de beleza universal, Réduit, UNI, R$790. Compre aqui.

3- Mascará facial de led, R$285,65, na Amazon. Compre aqui.

4- Mini geladeira de skincare, R$349,90, na Renner. Compre aqui.

5- Aparelho de limpeza, Foreo Luna Play Plus, R$217. Compre aqui.

6- Massageador facial Ecotools pedra jade, R$75,89, na Sephora. Compre aqui.

7- Massageador para área dos olhos, Philco, R$189,99. Compre aqui.

