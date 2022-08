5 cortes de cabelos curtos que estão em alta

Em alta, os cortes de cabelos curtos podem ter diferentes variações, não só em comprimento, como em estilo e acabamento, como mostra o hairstylist Yuri Rosa, do salão C.Kamura.

Ele aponta, por exemplo, cinco estilos de cortes que estão entre os mais vistos no salão situado em São Paulo. Entre eles, o já tradicional pixie, um exemplar bem curtinho e moldado ao rosto que pode ser reproduzido tanto por pessoas de cabelos lisos como crespos e cacheados. Há também o blunt bob, o mesmo usado pela atriz Julia Dalavia, a Guta, de Pantanal, novela da Globo. Confira a lista:

Pixie tradicional

Corte que fez muito sucesso nos anos 1960, bombado pela modelo britânica Twiggy, o pixie, hoje, é uma grande pedida nos salões. “Antigamente muitas mulheres usavam, mas tinham um pouco de medo, agora a gente nota que esse corte veio para ficar”, disse Yuri. Segundo o hairstylist, o pixie pode ser usado tanto para pessoas de cabelo liso quanto cacheados e crespos.

Pixie com franja longa

Uma variação do pixie muito vista nos salões é a sua com franja lateral bem longa, caindo sobre o rosto. “Ele é bem curtinho, mas tem esse franjão na frente, é super legal e atual”, disse. A franja também deixa muitas mulheres com rosto arredondado mais seguras, já que tende a afinar um pouco de acordo com o comprimento dela.

Blunt Bob

“O blunt bob é um corte curto com base reta”, explica Yuri. “Ele fica na quase altura das orelhas, é bem curtinho mesmo”. Ele conta que a referência mais comum pedida no salão é o da atriz Julia Dalavia, a Guta, de Pantanal, novela da Globo. “Ele pode ter a base reta com variação de textura, ou ele pode ser todo reto, mais pesado”, disse. Veja as dicas para adotar clicando aqui.

Short Bob

Esse corte é uma variação do chanel clássico. “Ele tem a base reta, mas chega a altura do queixo”, disse. Em alguns casos, é possível vê-lo com um repicado na região da nuca, deixando-a mais visível.

Shaggy ou Wolf Cut

“É um curto bem repicado, ele tem franja curta, tem bastante textura e desfiado”, explica Yuri. “Existe a versão do shaggy para cabelos de comprimento longo e médio também, com um ar de Farrah Fawcett, e a franja curta”, disse.