Lápis de olho marrom é tendência: saiba como usar na maquiagem

Um bom lápis de olho tem o poder de realçar ainda mais a beleza dos olhos. Normalmente, o preto é usado pela facilidade de combinar com o resto da maquiagem e por levantar o olhar, dar profundidade e sensualidade. Contudo, muitos dizem que o marrom é o novo preto.

Então, talvez seja a hora de aprender a como utilizá-lo – além do clássico rímel marrom. Inserir esse item no make tem, inclusive, pode valorizar e aumentar o olhar. Confira algumas inspirações de uso do lápis de olho marrom:

Delineado com lápis marrom

O delineado perfeito é sempre desafiador. É importante ter um lápis bem apontado, mas não muito para não machucar. O indicado é começar de fora para dentro e manter o olho aberto e olhando para o espelho, evitando erros maiores e garantindo que fique alinhado nos dois olhos. Aqui, você confere um passo a passo de delineado para pálpebras caídas.

Esfumado na pálpebra

O lápis marrom também pode substituir a sombra. Com um modelo bem macio e mais arredondado, fazendo riscos na pálpebra você consegue ir esfumando com um pincel pequeno e garantir delicadeza.

Nos cílios inferiores

Por ter uma fixação melhor que a sombra em pó, o lápis é uma opção para esfumar os cílios inferiores. Também é possível brincar com a linha d’água, o que adiciona sensualidade.

