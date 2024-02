Sombra preta é o maior destaque de make da NYFW

Ao que tudo indica, o estilo grunge e a maquiagem mais pesada vieram mesmo para ficar – ao menos é isso o que indicam as passarelas da New York Fashion Week (NYFW). Deixando de lado a leveza e o iluminado que dominaram a última temporada, o que realmente chamou a atenção foi o uso da sombra preta, destaque absoluto durante toda a semana de moda.

Não há dúvidas de que o preto é uma escolha ousada, principalmente quando pensamos em visuais noturnos. É inegável, no entanto, que ela dá um toque moderno, atrevido e interessante ao visual, não é?

A sombra preta fosca apareceu em diversas passarelas, seja em versões bem esfumadas, destaque no desfile de Prabal Gurung, ou nas concentradas e bem pigmentadas, como as utilizadas por Area.

Em uma proposta fácil de adotar no dia a dia, a sombra preta veio bem esfumada com o canto interno dos olhos iluminados – versão que surgiu nas passarelas de Sergio Hudson e LaQuan Smith.

Quer algo mais moderno, ou até dramático? Vale usar o preto bem esfumado com dourado, como fez a The Blonds, ou, ainda, aplicado em toda a pálpebra e finalizado com textura molhada, como no desfile de Vivante Official.

Algumas belezas também apostaram nos olhos pretos de maneira mais artísticas e desconstruída, como Jason Wu e Helmut Lang, que levaram o efeito “borrado” (em alta desde o retorno da maquiagem anos 1980) a outro patamar.

E você, vai apostar no preto?