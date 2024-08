Adesivo hidrocoloide: como usar a mais nova alternativa para acne?

Você provavelmente já se deparou com os adesivos hidrocoloides para o tratamento de cravos e espinhas circulando pelos feeds das redes sociais, certo?

Com formatos e cores inusitados, esses adesivos têm dominado cada vez mais as prateleiras de farmácias e penteadeiras de pessoas que lidam com diferentes níveis de acne. Mas, afinal, será que essa alternativa milagrosa contra as temidas espinhas realmente funciona?

Conversamos com alguns dermatologistas especialistas no assunto para entender um pouco mais sobre esse viral do universo da skincare e te contamos todos os detalhes a seguir:

O que são e como funcionam os adesivos hidrocoloides?

Segundo a dermatologista Leilane Velloni, os adesivos hidrocoloides são curativos de alta tecnologia desenvolvidos com o objetivo de promover a cicatrização de uma pele inflamada por acne.

Continua após a publicidade

“Eles são compostos por uma camada de gel que contém substâncias como pectina, gelatina e carboximetilcelulose. Esses componentes ajudam na absorção de fluidos presentes em lesões de acne, criando um ambiente úmido, seguro e ideal para a cicatrização”, explica a doutora especializada em fotona em uma clínica dermatológica em São Paulo.

E para além da criação de uma camada protetora, Leilane ainda explica que o famoso adesivo contribui para que essas mesmas espinhas não sejam espremidas ou manuseadas durante o processo de recuperação da pele inflamada.

“O funcionamento desses adesivos se baseia na formação de uma barreira protetora sobre a área afetada, evitando a contaminação por bactérias, irritações e também das famosas “cutucadas”. Ao absorver o exsudato (líquido produzido pela ferida), o adesivo promove uma cicatrização mais rápida e eficaz, reduzindo a inflamação e o risco de formação de cicatrizes, por exemplo”, comenta.

Então, sim, os adesivos hidrocoloides são seguros e eficazes contra cravos e espinhas que surgem de maneira inesperada em nosso rosto. Mas como em todo e qualquer tratamento e cuidados com pele, é preciso se atentar a alguns pontos:

“Em casos de uso prolongado, eles podem causar irritações em peles sensíveis ou até mesmo agravar reações alérgicas devido aos materiais presentes no adesivo. Além disso, em áreas de pele muito oleosa ou onde há infecção ativa e severa, o adesivo pode não aderir bem ou até mesmo piorar a condição preexistem”, acrescenta Leilane.

Portanto, atente-se a lista de composição presente em seu adesivo hidrocoloide antes mesmo de testá-lo, pois alguns dos componentes devem ser usados com cuidado em lesões muito profundas ou infectadas. Não queremos mais nenhuma irritação ou espinhas inflamadas por aqui, certo?

E como usar os adesivos hidrocoloides de maneira correta?

E apesar de serem coloridos, fáceis de aplicar ou de remover, os adesivos hidrocoloides, segundo a dermatologista Nicolly Machado, não se diferem de outros curativos utilizados em machucados e inflamações na pele e devem ser manuseados com cuidado e higiene durante o uso.

“A troca do adesivo deve ser feita após 24h de uso, ou quando ele surgir com um aspecto saturado e visivelmente úmido ou inchado. A oclusão de acne realizada pelo adesivo é benéfica em certos casos, porém em outros, pode levar a umidade excessiva, criando um ambiente propício para infecções, fungos e bactérias. Então não se esqueça do tempo de uso indicado pelo fabricante!”, alerta a dermato.

Agora que você já sabe todos os benefícios e cuidados sobre os adesivos hidrocoloides, chegou a hora de aplicá-lo naquela tão temida espinha. Nicolly conta que o primeiro passo antes da aplicação do adesivo é a higienização.

Continua após a publicidade

“Limpe bem a área de aplicação com um sabonete suave e água morna. Seque bem, sem fazer fricções com a toalha ou papel, e verifique se há sinais de irritação ou infecção no local. Aplique com cuidado, garantindo que ele esteja bem fixado nas bordas. Ah, e não esqueça de observar a área ao longo do uso. Isso evita qualquer reação adversa e, se necessário, interrompa o uso imediatamente”, finaliza.

Com os adesivos hidrocoloides, combater os cravos e as espinhas nunca foi tão fácil!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.