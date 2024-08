Salão de beleza de São Paulo entra para o Guinness como maior do mundo

O R.O.M Concept acaba de conquistar um lugar no Guinness World Records como o maior salão de beleza do mundo. Fundado pelo hairstylist Romeu Felipe e seu empresário Henrique Rocha, o estabelecimento localizado em São Paulo se destaca com seus impressionantes 4 mil m².

O sucesso de Romeu Felipe extrapola as redes sociais. Cerca de 5 mil clientes são atendidos por mês no R.O.M Concept, acessando uma gama de serviços de alto padrão prestados por cabeleireiros, manicures, maquiadores, profissionais de spa capilar, especialistas em cílios e sobrancelhas e dermatologistas altamente especializados.

Para acomodar essa grande demanda e oferecer um catálogo tão diversificado de serviços de beleza, a construção de um espaço amplo, com os 4 mil m² do salão, se tornou importante para o negócios.

Localizado no bairro do Jardins, em São Paulo, o carro chefe do R.O.M Concept são as transformações capilares, especialmente em cabelos loiros.

Celebridades como Mariana Rios, Mari Gonzalez, Juliette, Yasmin Brunet, Luiza Brunet, Ticiane Pinheiro e Mariana Ximenes são algumas das clientes que já passaram pelas mãos de Romeu, influenciando outras mulheres a procurarem o salão em busca do cabelo dos sonhos.

Diante da crescente demanda, o salão se prepara para inaugurar sua primeira filial no Shopping Iguatemi, em um espaço de quase 2 mil metros quadrados.

