Pó compacto, pó solto ou translúcido: qual a diferença?

O universo da beleza está dividido! Recentemente a empresária e influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, gerou polêmica nas redes sociais após expressar sua opinião sobre um dos itens de maquiagem mais utilizados nas últimas décadas: o pó solto.

A maquiadora, à frente de uma das marcas de maquiagem nacional mais vendidas no país, publicou em seu Instagram um vídeo onde compara e compartilha os pontos positivos e negativos entre o produto de textura solta e o pó compacto.

“Quem teve essa ideia de trocar o pó compacto pelo solto? Foi um homem? Deve ter sido um”, comentou Bianca. Veja a publicação a seguir:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BIANCA (@bianca)

Mas afinal, qual a diferença entre pó compacto, pó solto e translucido? Eles possuem finalidades diferentes? Para solucionar estas dúvidas, conversamos com a maquiadora especialista em noivas, Débora Rezzende, para descobrir o que está por trás da escolha e entender como usar cada pó facial de maneira correta. Veja só:

Continua após a publicidade

Pó solto ou pó compacto, qual a diferença?

Segundo Débora, a diferença entre os produtos e suas texturas está basicamente na forma como ambos são armazenados e aplicados.

“A verdade é que de polêmica isso não tem nada (risos). Tanto o pó solto quanto o compacto são finalizadores de maquiagem, ou seja, servem para dar acabamento, selar ou dar cobertura à pele, e essa dúvida é antiga! A diferença é que um está armazenado em um recipiente sem pressão, e o outro é compactado”, conta.

Assim como Débora defende, o uso do pó facial, de modo geral, não é uma tendência atual. Presente em culturas milenares do Oriente Médio e Ásia, o primeiro produto a aparecer neste universo da beleza foram os de textura solta.

“Em algumas tradições, como por exemplo, na Ásia, o pó era utilizado como proteção e embranquecimento da pele, pra deixar tudo com uma aparência lisa e polida. Já o pó compacto, surgiu milhares de anos depois, como um produto revolucionário, mais acessível e prático para quem não tinha tempo de maquiar”, completa.

Na prática, ainda segundo a maquiadora, a aplicação e os resultados podem sim alterar a textura e a cobertura final da pele, mas independente da forma como vão ser aplicadas, deve-se seguir algumas finalidades.

Continua após a publicidade

“O pó compacto é indicado para quem busca uma cobertura mais completa e duradoura na pele pois ele vai aderir com mais pigmentos do que o pó solto, que é fino e ultra leve. O compacto vai cobrir e matificar, já o solto vai selar a umidade de forma natural”, exemplifica.

Como aplicar cada tipo de pó?

Uma outra boa dica é entender a forma como deve ser aplicado cada produto. Se você deseja uma cobertura mais densa, o melhor jeito de usar o pó compacto é com a ajuda de uma esponja.

Já para o pó solto, o pincel poderá depositar a quantidade suficiente de produto para a selagem da maquiagem.

Agora se você tem a pele madura, Débora conta que no duelo entre o compacto e o solto, apenas um vence: “Definitivamente o pó solto é a melhor opção se sua pele já tem linhas de expressão marcadas. Aplicar com ajuda de um pincel fofo vai evitar o acúmulo dos pigmentos nos vincos naturais da pele”, finaliza.

Pó translúcido, um finalizador potente

Para quem sofre com o excesso de oleosidade, Débora explica que o mercado da beleza já desenvolveu um produto único que promete finalizar a maquiagem após o uso do pó compacto ou solto.

Continua após a publicidade

“O finalizador translúcido, ou simplesmente o pó sem cor, serve para matificar a pele e dar acabamento após a finalização da maquiagem. Ele não vai adicionar cor ou cobertura, vai apenas segurar a oleosidade por mais tempo”, enfatiza a maquiadora.

Então, pega essa dica: para uma maquiagem ainda mais duradoura, o pó translúcido poderá ser aplicado com um pincel sempre que necessário.

E para dar ainda mais glow para sua make, invista em finalizadores translúcidos com pequenas partículas de brilho.

Ter a pele polida, matificada e lisinha nunca foi tão fácil com tantas opções!

E você, também já sabia dessa diferença?

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.