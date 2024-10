Como é o novo perfume da Prada, o Paradoxe Intense

Atemporal e vanguardista. Assim como a moda apresentada por Miuccia Prada e Raf Simons na passarela, a Prada traduz seus códigos na perfumaria com fidelidade, ao redefinir os limites de feminino com certo toque de ousadia e poder.

Para o novo Prada Paradoxe Intense, a marca apresenta uma fragrância que combina notas de botão de Neroli, essência de bergamota, musgo e infusão de baunilha, essas três obtidas de forma sustentável, em uma versão de buquê floral.

+ Salão em casa: conheça os 3 melhores secadores e modeladores de 2024

Assim como na versão original do Paradoxe, o frasco, inspirado no seu icônico logotipo triangular, é refilável, além de reciclável. Frasco com 30ml, R$ 619. Refil de 100 ml, R$ 929

+ Conheça as criações da grife cearense Marina Bitu

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.