6 perfumes para usar na primavera

Atualizado em 30 set 2022, 11h07 - Publicado em 1 out 2022, 08h03

Por Paula Jacob Atualizado em 30 set 2022, 11h07 - Publicado em 1 out 2022, 08h03

Os cheiros têm um poder bastante específico de nos transportar para lugares, pessoas e ambientes. Nada melhor, então, que levar consigo fragrâncias para fazerem parte de uma memória afetiva que você venha a ter num futuro próximo, de uma viagem, de um date, de um evento importante. Aqui, 6 lançamentos de perfumes para deixar no radar nesta primavera:

Aqua Allegoria, Guerlain

Néroli da Calábria acentuado pelo manjericão e fundido pelo figo, assim é o elegante perfume da marca. Feito de 95% de ingredientes naturais, incluindo álcool de beterraba, ainda tem frasco reciclável. A partir de R$ 550 (75 ml).

Light Blue, Dolce & Gabbana

O clássico da marca, que faz referência ao lifestyle de Capri, é repaginado em edição limitada. A base amadeirada se refresca pelo limão da Calábria e da maçã Granny Smith, e floresce com jasmim e rosa branca. A partir de R$ 419 (25 ml).

Rivières, Cartier

Continua após a publicidade

Não do mato, mas dos rios que vem a inspiração para o perfume. Samambaia, lentisco, carvalho, alecrim e ervas selvagens se combinam em uma fonte de frescor inebriante. R$ 1.179 (100 ml).

Signature, Chloé

Com uma embalagem digna de qualquer bancada ou penteadeira, o perfume ícone da marca tem notas voláteis e leves a partir da Peônia Rosa. A breve intensidade do cheiro chega pelo uso da Rosa Damascena e do Âmbar. A partir de R$ 429 (30ml).

La Vie est Belle Domaine de la Rose, Lancôme

O La Vie est Belle é um hit desde 2012. Dez anos depois, e com a inauguração da propriedade ecológica Le Domaine de la Rose, em Grasse, na França, a marca lança esta versão floral, frutada e limitada. A primeira fragrância feita a partir da nova rosa centifolia e álcool 100% vegetal extraído da beterraba. Exclusivo no site da marca e em perfumarias selecionadas R$ 749 (30ml).

Eau de Toilette Rosas, L’Occitane en Provence

Uma opção mais fresca, tipo a brisa verde dos campos, com uma suave nuance de frutas e notas florais. Aqui, o roseiral inteiro é utilizado: pétalas, folhas, caule e espinhos. No coração da fragrância, a Rosa Damascena e da Rosa Centifólia. R$ 429 (75ml).