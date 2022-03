Sonho de verão: conheça a nova coleção de make da Chanel

Do sol do Mediterrâneo ao mar infinito das férias de Coco Chanel nasce a coleção La Pausa. Cores delicadas e brilhos suaves passeiam por essa beleza que é pura poesia.

Olhão marcado e boca colorida? Temos! A suavidade, porém, é o truque para não pesar. Finalize o look 70’s com blush na cor Pêche Rosée no ponto

mais alto das têmporas.

A tendência ombré está on, e Jake ensina:“Comecei delineando o contorno dos lábios com o Le Crayon Lèvres (cor 192) e esfumei as bordas internas. Em seguida, apliquei o Rouge Coco Baume (cor 918) na ordem inversa, do centro para as extremidades”.

Para garantir o foco no olhar, Jake Falchi aplicou a cor Foncé Dark, na Luana, e a Clair Light, na Camila (à dir.), ambas da paleta Les 4 Ombres, em toda

a pálpebra em direção as sobrancelhas. A intensidade fica por conta do dourado esfumado no centro dos olhos.

O gatinho marrom foi feito com o Stylo Ombre et Contour (cor 15). Para dar uma variada na estética, Jake criou, com ajuda de um pincel de delineador, um degradê de sombras, começando da mais clara até a mais escura (do centro dos olhos para fora), da paleta Les 4 Ombres.

Modelos: Camila Komakome (Squad) e Luana Ferreira (Way Model). Assistente de fotografia: Tom Barreto. Assistentes de beleza: Mari Rodrigues e

Pamela Hübner. Manicure: Negra Ba,do 3,2,1 Beauty.

*Beleza: Jake Falchi, com produtos Chanel; Styling: Marina Costa direção de arte Kareen Sayuri.