Artesanal, este look da Margot Robbie veio direto da passarela da Chanel

Margot Robbie, também conhecida como a nova Barbie do cinema, tem se mostrado uma das atrizes mais ‘corajosas’ quando o assunto é sair do básico nos looks, sejam eles produções da rotina ou visuais de festa.

No último domingo (10), ela não fez diferente e, para comparecer ao BAFTA, premiação considerada o ‘Oscar britânico’ e na qual apresentou um prêmio e concorreu como Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme “Duas Rainhas”, escolheu uma peça simplesmente deslumbrante.

Espia só:

–

O vestido era assinado pela Chanel, grife da qual ela já foi garota-propaganda, e foi um dos grandes destaques da passarela do último desfile de alta-costura primavera/verão da marca, que rolou em janeiro passado, em Paris.

O look, que mistura tons de preto e azul-marinho, tem mangas de tule (uma coisa meio gótica, meio angelical), com shape sereia que vai abrindo na região da saia, também em tule bufante. Além disso, não podemos esquecer de citar o corpete completamente feito artesanalmente a mão, bordado em pedrarias, cristais, pérolas e paetês.

Composto por aproximadamente 157 mil elementos (!), o vestido levou 690 horas para ser confeccionado. Enquanto na passarela a peça foi coordenada com botinhas de cetim e cano curto, no look de Margot foram usadas sandálias clássicas de tiras prateadas.

–

Para a beleza, a atriz optou por um coque classicão e, acompanhando as últimas tendências de maquiagem da temporada, combinou um delineado azul, nas pálpebras superiores e inferiores, com os detalhes na mesma cor, encontrados no vestido. Brincos e anéis delicados completaram a produção.

Maravilhosa!