4 benefícios do carvão ativado para a pele e o cabelo

Você sabia que o carvão pode ser usado em tratamentos de beleza? Atualmente, o produto está presente em sabonetes, esponjas esfoliantes, máscaras faciais e tratamentos capilares. O sucesso se dá pelos ativos presentes no composto e que podem beneficiar a pele e os cabelos do nosso corpo.

“Trata-se de uma substância obtida pela queima de madeiras específicas, como a cortiça ou a casca de coco, que apresenta como propriedades a desintoxicação e a limpeza profunda”, conta a especialista em dermatologia clínica e cirúrgica Carla Bortoloto.

Tais ativos ajudam na hora de higienizar, esfoliar e também controlar a oleosidade da pele. “Livre de poluentes e das células mortas, a derme (pele) consegue absorver melhor os ativos dos demais produtos de beleza, como os dos cremes firmadores e séruns hidratantes”, afirma Carla.

Segundo a especialista, o composto é mais indicado para quem tem cabelos oleosos e opacos como também para peles oleosas, acneicas e ásperas.

Se você ficou curiosa, confira mais 4 benefícios que o carvão pode trazer:

1. Pele livre de impurezas

Devido à sua natureza porosa, o carvão ativado apresenta alta capacidade de absorção de impurezas da pele. Promove um efeito detox, removendo toxinas, poluentes e vestígios de produtos (como cremes e maquiagens) e devolvendo luminosidade, uniformidade e suavidade à pele.

2. Combate a cravos e espinhas

Produtos com carvão ativado também ajudam a remover a oleosidade da pele, tornando-a mais “sequinha” e livre dos cravos, espinhas e poros dilatados.

3. Esfoliante poderoso

Ele também é abrasivo, sendo uma excelente opção em esfoliantes para regiões com pele mais áspera e grossa, como joelhos e cotovelos.

4. Cabelos fortes e brilhantes

Assim como acontece com a pele, xampus, condicionadores e máscaras com carvão ativado realizam a detoxificação dos fios e do couro cabeludo, removendo a oleosidade, a poluição e os resíduos químicos dos cabelos. Resultado: mechas mais brilhantes, leves e resistentes.

